ФАС заблокировала торги на расширение трассы М‑5 между Чебаркулем и Миассом

10-километровый участок планируется отремонтировать к концу 2023 года

Федеральная антимонопольная служба по жалобе от компании «Маркиратор» из Миасса приостановила аукцион на расширение трассы М-5 в Челябинской области, сообщается на сайте госзакупок. Конкурс проводит ФКУ Управление дорог «Южный Урал», прием заявок завершился 19 января. Работы предусматривают ремонт участка федеральной автодороги между Чебаркулем и Миассом (от 1790 км до поворота на Миасс). Начальная цена контракта составляет 1,275 млрд рублей.

В своей жалобе миасская компания указывает на нарушения закона о контрактной системе. В частности, по мнению «Маркиратора», указанный в документации характер работ не соответствует их сути.



«В состав проекта, приобщенного к закупочной документации, входит расширение автомобильной дороги с двух полос на четыре полосы с разделительной полосой, а также устройство разворотной петли. Несмотря на это, заказчиком выбрана классификация по виду строительства как капитальный ремонт, а не реконструкция. Таким образом, описание объекта закупки не соответствует характеру выполняемых работ, что противоречит ст. 33 Федерального закона»,

— сказано в жалобе.

Кроме того, заявитель отмечает, что в стоимость работ включена разработка рабочей документации. Это невозможно выполнять параллельно с ремонтом дороги, а поиск проектной организации может привести к нарушению срока выполнения контракта. Компания «Маркиратор» просит привести конкурсную документацию в соответствие с законом. Рассмотрение жалобы запланировано на 24 января. Оно состоится в формате видео-конференц-связи.

В настоящее время на участке протяженностью 10 километров установлено двухполосное движение. После ремонта дорожное полотно будет расширено до четырех полос. Также согласно техническому заданию подрядчику нужно обновить освещение, нанести разметку и установить дорожные знаки.

В 2022 году на выполнение работ из федерального бюджета направят 590 млн рублей, в 2023 году — 686 млн рублей. Работы по расширению участка федеральной трассы подрядчик должен завершить до 20 ноября 2023 года.