Мэрия Челябинска выбрала подрядчика для строительства дороги в Чурилово

Работы завершат осенью 2023 года

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска завершил аукцион на строительство магистральной дороги по улице 2-й Эльтонской от улицы Трашутина до берега Первого озера. Начальная стоимость составляла 194,46 млн рублей. По данным сайта госзакупок, заявки на конкурс подавали шесть компаний, все были допущены до участия. Победителем выбрали ООО «Дорстройгрупп». Эта фирма снизила цену контракта до 173,29 млн рублей. При этом занявший второе место «Капиталстрой» предложил выполнить работы за 173,07 млн рублей. Бывший директор (в 2015—2021 годах) и сын владельца «Дорстройгрупп» Арман Аракелян находится под домашним арестом по делу о взятке.

На участке улицы Трашутина расположены дома ЖК «Квартал у озера», который строила компания «Речелстрой». После признания ее банкротом многоэтажки стала достраивать СК «Западный луч». Поскольку дорога использовалась для проезда строительного транспорта, она не имела капитального покрытия и представляла собой «стиральную доску». После активного заселения в районе выросла численность жителей и количество автотранспорта. Обновление магистрали проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Протяженность трассы составит 1 км, при этом ширина проезжей части — 7,5 м, предусмотрено две полосы движения автотранспорта. В конце улицы запроектировано кольцевое пересечение с радиусом центрального островка 10 м. Тротуары шириной по 3 м приподняты над проезжей частью и отделены от нее бордюрами», — сказано в проектной документации.

Проект также предусматривает установку системы освещения проезжей части, обустройство тротуаров, велодорожки и пешеходных переходов. Покрытие проезжей части — двухслойное, общей толщиной не менее 11 см, указано в документации. В техзадании прописано, что после завершения строительства подрядчик обязан выполнить работы по благоустройству территории, в частности убрать мусор, восстановить газоны. Работы нужно завершить до 20 октября 2023 года.

«Дорстройгрупп» является одним из основных подрядчиков управления дорог «Южный Урал», Миндортранса Челябинской области и комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска. Входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. Компания участвовала в 99 торгах, заключила 50 контрактов на сумму 6,4 млрд рублей. Чистая прибыль в 2020 году составляла 23,3 млн рублей. Основным владельцем (70% доли в уставном капитале) является Эдик Аракелян, 30% принадлежит Павлу Воронову. Директор с марта 2021 года — Тигран Карапетян.