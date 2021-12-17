Челябинский суд отменил домашний арест Арману Аракеляну по делу о даче взятки

Депутату избрали запрет определенных действий

Сегодня, 17 декабря, Центральный районный суд Челябинска рассмотрел ходатайство следователя по ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Челябинской области об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении Армана Аракеляна. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«В судебном заседании следователь ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий поддержал. Судом изменена мера пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий с возложением обязанности самостоятельно являться по вызовам следователя не позднее суток с момента уведомления посредством телефонной связи, в случае отсутствия уважительных причин», — сообщили в суде.

Напомним, 4 марта в Челябинске сотрудники ФСБ задержали депутата Заксобрания, бизнесмена Армана Аракеляна.

В Законодательном собрании Челябинской области уточнили, что депутат состоит во фракции КПРФ, не обладает статусом неприкосновенности и, вероятно, у правоохранителей есть вопросы к его коммерческой деятельности.

В отношении Аракеляна было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

По этому делу проходят еще четверо участников, идет расследование по факту получения взяток (статья 290 УК РФ). Ранее он был заключен под домашний арест.

Арман Аракелян является директором одного из крупнейших дорожных подрядчиков Челябинской области — ООО «Дорстройгрупп». Основным владельцем (70% доли в уставном капитале) является его отец Эдик Аракелян, 30% компании принадлежит Павлу Воронову. В общей сложности с 2013 года организация получила 40 контрактов на 5 млрд рублей.

Наибольшую долю дорожного рынка «Дорстройгрупп» занимала в 2019 году. Тогда компания выиграла 11 контрактов на общую сумму 2,7 млрд рублей. В 2020 году организация заключила договоры на ремонт улицы Молодогвардейцев (37,6 млн рублей) и улицы Татищева (189,6 млн рублей). Также подрядчик ремонтировал дороги в Курганской области (35,2 млн рублей) и строил дорогу в Шаголе (622,7 млн рублей). В 2019 году выручка «Дорстройгрупп» составила 1,3 млрд рублей.

В феврале 2021 года «Дорстройгрупп» заключила с комитетом дорожного хозяйства Челябинска три контракта на выполнение работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на общую сумму более 350 млн рублей.

Принадлежащая семье Аракеляна компания «Дорстройтех-лизинг» осенью прошлого года оказалась в центре скандала из-за некачественно уложенной тактильной плитки на северо-западе Челябинска. Прокуратура после проверки внесла представление мэру Наталье Котовой из-за некачественной работы подрядчика.

По данным Rusprofile, «Дорстройгрупп» в общей сложности заключила 40 госконтрактов на сумму более 5 миллиардов рублей. Основными заказчиками выступали управление дорог «Южный Урал», Миндортранс Челябинской области и комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска.