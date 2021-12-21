Челябинская область получит 1,1 млрд рублей на строительство и ремонт дорог

Средства поступят из федерального бюджета

В ближайшие два года Челябинской области из федерального бюджета выделят более 1,1 миллиарда рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован 20 декабря на сайте федерального правительства.

«Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в рамках федерального проекта „Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения“ государственной программы Российской Федерации „Развитие транспортной системы“ на 2022 и 2023 годы»,— говорится в документе.

Челябинской области в 2022 году выделят 587 828 тысяч рублей. Столько же регион получит в 2023 году. Всего в течение двух лет в региональный бюджет поступит более 1,1 миллиарда рублей.

Согласно документу, деньги в размере 100 миллиардов рублей выделят 84 российским регионам. На них планируется привести в порядок около трех тысяч километров автомобильных дорог и реализовать значимые для отдельных регионов проекты дорожной инфраструктуры.

Ранее правительство РФ выделило Челябинской области 150 миллионов рублей на ремонт и строительство автодорог. В региональном Миндоре уточнили, что средства пойдут на реконструкцию Ленинградского моста в Челябинске.