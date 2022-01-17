В Челябинске утвердят проект строительства школы тхэквондо

В документацию внесли изменения

Администрация Челябинска запланировала на 17 февраля публичные слушания по проекту строительства школы олимпийского резерва по тхэквондо. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии. Экспозиция с материалами по традиции будет доступна в Доме архитектора, она откроется 26 января.

О том, что школа тхэквондо появится на северо-западе Челябинска, стало известно летом 2021 года. Спортивный объект планируется возвести на территории ПКиО Курчатовского района (он также именуется как сквер по улице Молодогвардейцев). По данным публичной кадастровой карты, участок площадью более 4 тыс. кв. м предназначен для строительства спортивно-досугового центра. В новое здание переедет открывшаяся в 2004 году школа по тхэквондо «Корё». Пока что спортсмены тренируются в разных местах — например во Дворце спорта «Динамо» или в комплексе «Сигнал».





Публичные слушания об этом проекте уже проводились в августе прошлого года. Но тогда их целью было получение разрешения на использование участка, пояснили ИА «Первое областное» в управлении капитального строительства администрации Челябинска. В сентябре 2021-го мэрия одобрила строительство спортивного учреждения.

Стоит отметить, что большинство челябинцев в ходе первых публичных слушаний поддержали идею создания спортивного объекта. Однако возникли споры насчет локации: депутаты и простые горожане предлагали подыскать другое место для нового спортсооружения, поскольку, по их мнению, из-за него в парке придется частично вырубать кустарники и деревья. Максим Карпов, директор и основатель школы «Корё», в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» отметил, что сквер трогать не будут. Также он рассказал, что в первоначальном проекте были расхождения в этажности здания — по факту оно двухэтажное, но внутри должно быть сделано четыре этажа.





«При проектировании здания потребовалось внести корректировки. В частности, увеличилась общая площадь и площадь застройки, изменилась этажность. Поэтому на публичные слушания выносится обновленная документация планировки территории. Она скорректирована в части конкретных параметров объекта», — пояснил ИА «Первое областное» начальник управления капитального строительства Павел Крутолапов.

Внести изменения в проект администрация города распорядилась в ноябре 2021 года. Инициатором поправок как раз значилось управление капитального строительства. Согласно новой документации, площадь застройки составляет чуть больше 1 тыс. кв. м. Общая площадь здания — 2,2 тыс. кв. м. Она увеличена, чтобы закрыть потребности учащихся в помещениях. Объект будет разноэтажным. В документации указаны 2 и 3 этажа. Вырос и процент озеленения участка — теперь он составляет 30% от застраиваемой территории (0,1 га).

К строительству спортшколы планируется приступить уже в этом году. Конкретный срок пока что не сообщается. Андрей Кузнецов, заместитель директора компании «Челябстройзаказчик» (подведомственной администрации Челябинска), рассказал ИА «Первое областное», что строительство может занять 14—15 месяцев. К работе приступят после выбора подрядчика. Но до этого еще нужно получить положительное заключение госэкспертизы.





Добавим, что в ноябре 2021 года проект школы «Корё», разработанный студией архитектурного проектирования Сергея Шумакова, получил награду Первого открытого Всероссийского архитектурного конкурса «Искусство строить будущее».