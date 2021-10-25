Призер Олимпиады‑2020 в Токио Татьяна Минина завоевала серебро на международном турнире по тхэквондо

Челябинская спортсменка заняла второе место в Голландии

В Голландии завершился международный рейтинговый турнир по тхэквондо категории G1 Dutch Open Taekwondo Championships, в котором за победу боролись сильнейшие спортсмены мира. Среди участников соревнований были и шесть спортсменов Челябинской области. Три наших земляка стали призерами турнира, в том числе и серебряный призер Олимпийских игр — 2020 в Токио Татьяна Минина, сообщает региональная федерация тхэквондо.

В составе сборной России на крупный международный турнир по тхэквондо в Голландию отправились шесть южноуральских спортсменов: Татьяна Минина (53 кг), Кристина Прокудина и Маргарита Близнякова (обе — 62 кг), Артем Нухов (54 кг), Вячеслав Минин (68 кг) и Константин Минин (68 кг). По итогам состязаний в городе Эйндховен тхэквондисты Южного Урала сумели заработать три награды: два серебра и бронзу.

Стать обладательницей серебряной медали в весовой категории до 53 кг у женщин удалось заслуженному мастеру спорта, серебряному призеру Олимпиады в Токио Татьяне Мининой. Воспитанница СШОР «Корё» успешно дошла до финала, по пути к которому были повержены спортсменка из России и две конкурентки из Испании. В решающем, финальном поединке в дополнительном раунде чуть сильнее оказалась представительница Латвии Инесса Таврида.

«Первый международный старт после Олимпиады был немного волнительным. Немного не понимала, в какой я форме нахожусь и на что способна. В бою чувствовалась некоторая растерянность. Уверена, что скоро наверстаю упущенное и буду на пике своих возможностей», — рассказала Татьяна Минина.

Еще одно серебро на кортах в Голландии сумела завоевать воспитанница Дмитрия Тарасова из спортивной школы «Буревестник», мастер спорта международного класса Маргарита Близнякова. Рита также уверенно дошла до финала, где уступила сопернице из Бразилии Каролин Сантос.

Бронзу в состязаниях мужчин завоевал еще один ученик Дмитрия Тарасова из спортшколы «Буревестник», супруг Татьяны, мастер спорта международного класса Константин Минин. Он выступал в весовой категории до 74 кг, где дошел до стадии полуфинала. В бою с соперником из Германии при равном счете челябинец уступил «золотой балл» в дополнительном четвертом раунде. Константин отметил, что это уже третья бронзовая награда с турниров Dutch Open Taekwondo Championships в Голландии в его спортивной карьере.