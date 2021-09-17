Южноуральские тхэквондисты стали призерами чемпионата России

Серебряные медали завоевали Маргарита Близнякова и Константин Минин

В подмосковном Одинцово завершился чемпионат России по тхэквондо, по итогам которого два спортсмена Челябинской области завоевали медали. Серебряными призерами соревнований стали Маргарита Близнякова и Константин Минин, сообщает региональная Федерация тхэквондо.

В течение пяти дней лучшие спортсмены страны бились за места на пьедестале. Среди них были и 25 южноуральских тхэквондистов. Два наших земляка сумели завоевать медали.

В весовой категории до 57 кг успешно выступила Маргарита Близнякова. В заключительный день турнира она успешно провела три боя, уступив лишь в финале сопернице из Санкт-Петербурга Елене Кривейченко. Так, подопечная заслуженного тренера России Дмитрия Тарасова Маргарита Близнякова стала серебряным призером чемпионата.

«Я очень рада, что попала в сборную. Что касается результата, то им я не совсем довольна: много было ошибок. Теперь буду их исправлять и работать дальше. Счастлива, что принесла Челябинской области медаль», — поделилась впечатлениями южноуральская спортсменка.

Напомним, ранее стало известно, что второе место на пьедестале занял челябинец Константин Минин, супруг серебряного призера ОИ-2020 Татьяны Мининой. Спортсмен провел четыре успешных боя, а в финале уступил со счетом 7:11 Дмитрию Артюхову из Краснодарского края.

«Скажу честно, после трех лет без медалей на чемпионатах России зайти в финал было приятным достижением. Конечно, немного расстроило, как отработал решающий поединок: много ошибался и не все ситуации выжал до конца. Но в целом результатом я доволен»,— рассказал пресс-службе Челябинской областной федерации тхэквондо Константин Минин.

Всего Челябинскую область на этих стартах представили 25 тхэквондистов. В сборную Южного Урала вошли лучшие спортсмены, за исключением призера ОИ-2020 Татьяны Мининой.

Автор: София Поромова