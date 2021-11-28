С 25 по 28 ноября, в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) прошел первый открытый Чемпионат мира по тхэквондо среди женщин. В составе сборной России челябинские спортсменки Маргарита Близнякова и Татьяна Минина завоевали серебро и бронзу соответственно, сообщает пресс-служба Союза тхэквондо России.
Воспитанница спортшколы «Буревестник» Маргарита Близнякова завоевала серебро турнира в весовой категории до 57 кг. Она выступала под руководством тренера Тарасова Дмитрия Викторовича.
Другая челябинская спортсменка Татьяна Минина взяла бронзу соревнований. Олимпийская чемпионка Токио и воспитанница спортшколы «Корё» завоевала медаль в весовой категории до 53 кг. Тренером спортсменки является Энс Александр Петрович.
Отметим, что по итогам Чемпионата мира сборная команда России заняла первое общекомандное место в медальном зачете. В копилке сборной команды России 2 золота, 4 серебра и 2 бронзы.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города