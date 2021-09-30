На северо-западе Челябинска планируют построить еще один аквапарк

Участок на перекрестке улицы 40 лет Победы и проспекта Победы арендует компания, принадлежащая инвестору квартала «1736»

Администрация Челябинска меняет проект планировки территории в границах улицы 40 лет Победы, проспекта Победы, улиц 250 лет Победы и Молдавской. Постановление о проведении публичных слушаний по этому поводу опубликовано на сайте администрации города.

С инициативой об изменении документации обратилось ООО «СоБрат». По данным Федеральной налоговой службы, компания принадлежит предпринимателю Михаилу Фишеру, который, как известно, владеет также ООО «Тэнк», которое будет застраивать квартал «1736» на перекрестке улиц Труда и Российской. Дизайнерскую концепцию квартала разработало бюро Артемия Лебедева. Любопытно, что до Фишера ООО «СоБрат» принадлежало экс-советнику мэра Челябинска Петру Конареву и экс-руководителю нескольких МУПов и депутату Советского района города Сергею Шумакову.

По информации кадастровой карты Росреестра, речь идет о земельном участке с кадастровым номером 74:36:0602001:38 площадью в 1,2 гектара, который расположен рядом с перекрестком улицы 40 лет Победы и проспекта Победы, через дорогу от ТК «Лайнер». По данным Росреестра, участок (сейчас на его территории находится автостоянка) числится в собственности города, и находится в краткосрочной аренде у компании «СоБрат» предпринимателя Михаила Фишера до 2024 года. Разрешенный вид использования — строительство торгового центра с подземной парковкой.

По информации ИА «Первое областное», учредители компании «СоБрат» планировали строительство трехэтажного аквапарка на этой территории. Во всяком случае, именно об этом свидетельствует сайт компании, на котором в открытом доступе опубликованы параметры проекта, варианты его визуализации и даже полноценный бизнес-план инвестпроекта. Согласно этим документам, планируемый объем инвестиций в строительство аквапарка оценили в 875 млн рублей.

В цокольных помещениях планируемого аквапарка должны быть размещены бассейны, оборудование и раздевалки. На первом этаже — бассейны, разноуровневые водные горки, аттракционы «искусственная волна» и «ленивая река», а также зона отдыха. Помимо этого там будет фудкорт и торговая зона с купальными принадлежностями. На втором этаже будут раздевалки и душевые, кафе с панорамным видом на аквапарк и детская зона. Третий этаж — технический.

Схема расположения аттракционов

Согласно проекту, в аквапарке одновременно смогут находиться до 400 человек. В сутки объект смогут посетить до 1,6 тыс. человек. Ожидаемая годовая выручка — 341,4 млн рублей.

Если на этом месте появится аквапарк, он, по идее, будет конкурировать с водным центром, который строит в нескольких километрах от него структура, связанная с семьей депутата Госдумы Олега Колесникова. Объект начали возводить в районе пересечения улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева. Аквапарк площадью почти 17 тысяч квадратных метров будет частью крупного торгово-развлекательного комплекса, в котором планируется офисный центр, комплекс помещений с различными услугами, фудкорт, гостиница, зоны отдыха и прогулок и даже церковь и мечеть. По плану этот объект должен быть достроен к 2024 году, сейчас на площадке идет создание свайного поля.

Михаил Фишер отказался комментировать корреспонденту ИА «Первое областное» информацию о строительстве аквапарка на перекрестке проспекта Победы и улицы 40 лет Победы. Однако, по нашим данным, нынешние владельцы территории рассматривают возможность смены концепции. Не исключено, что там будет построено здание с иным коммерческим функционалом. Также возможно, что компания предложит за свой счет провести качественное благоустройство территории пешеходной части проспекта Победы, которая прилегает к участку.