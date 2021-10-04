Власти Челябинска откажутся от строительства парковки возле парка Гагарина

Окончательное решение объявят в ближайшие дни

Комиссия при управлении по архитектурно-градостроительному проектированию администрации Челябинска в эту пятницу, 8 октября, обсудит проект строительства многоуровневой парковки на улице Труда и вынесет свое решение. Публичные слушания по этому вопросу прошли в очном формате 30 сентября. В Доме архитектора объект обсуждали горожане, депутаты и представители администрации Челябинска.

«После комиссии будут подготовлены рекомендации по этому вопросу о невозможности строительства парковки. Если вид использования земельного участка не разрешенный, то говорить о судьбе парковки не приходится», — отметил заместитель главы управления Сергей Самсонов.





Отметим, что четырехуровневую парковку на 500 машин возле парка Гагарина планировалось построить на муниципальной земле — на участке между бутик-отелем «Тишина» и трансформаторной подстанцией. Территория относится к зоне парков и скверов.

Глава Челябинска Наталья Котова заявила, что обязательно нужно опубликовать решение комиссии.

«Просьба подготовить объективную информацию, что мы действуем строго в соответствии с законом. Прошла информация по публичным слушаниям в очно-заочной форме. Эту информацию нужно разместить. После заседания комиссии, какое решение будет принято, какие рекомендации — тоже разместить. Чтобы все фантазеры, которые за администрацию предполагают, какие решения мы можем принять, — чтобы они их оставили для себя. Что если не принято будет решение, значит, оно не будет принято», — заявила мэр.

Ранее в администрации поясняли, что нормативы и требования для парков и зон отдыха определяют потребность в автостоянках. В случае с Челябинском это 20 машиномест на 100 посетителей, одновременно находящихся в местах рекреации. Парк имени Гагарина и зоопарк единовременно могут посещать 2,5 тыс. человек. Поэтому рядом нужна парковка на 500 машин.