В Челябинске сменили подрядчика для достройки одного из домов проблемного ЖК «Бриз»

Жилье дольщикам передадут, как и планировалось, осенью 2023 года

Компания «Строймеханизация» завершит строительство второй очереди дома № 4 в жилом комплексе «Бриз». Проблемный микрорайон находится в Калининском районе Челябинска на улице Набережной. Организация, являющаяся крупным дорожным подрядчиком, выбрана региональным Фондом защиты дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Челябинской области.

«С 19 августа 2022 года фонд планирует подписание договора с подрядной организацией. После заключения договора подрядчики приступят к строительно-монтажным работам», — отмечают в региональном Минстрое.

На работы направят 182,7 млн рублей. Вторая очередь дома № 4 будет высотой 17 этажей, ее сдадут до 30 августа 2023-го. В здании предусмотрено 80 квартир — 32 однокомнатные и 48 двухкомнатных.

Аукцион на достройку второй очереди дома № 4 проводился во второй половине июля во второй раз. Побеждала в нем компания «Дель Мар» из Москвы, которая занимается завершением строительства нескольких проблемных долгостроев. Однако по решению Челябинского УФАС фирме отказали в новом контракте на 183,58 млн рублей. Жалобу подавала «Строймеханизация», которая тоже участвовала в торгах. Компания указывала на неправомерные действия конкурсной комиссии — присвоение недостаточного числа баллов. В итоге УФАС признало жалобу обоснованной и обязало Фонд защиты дольщиков пересмотреть результаты аукциона в пользу «Строймеханизации».

Первый конкурс на достройку второй очереди дома № 4 устраивали в июне. В нем тоже побеждала компания «Дель Мар». Однако фирма уклонилась от заключения контракта на 178,59 млн рублей. Банковская гарантия, предоставленная Фонду защиты дольщиков, не соответствовала требованиям. Договор на достройку планировали подписать с челябинским ООО «Технострой» (фирма заняла второе место, предложила 181,27 млн рублей), но и эта организация отказалась от работы.

ЖК «Бриз» возводила компания «СтройДом» из группы «Серебряный ключ». В октябре 2019 года застройщика признали банкротом. Владелец группы компаний «Серебряный ключ» Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами 2700 дольщиков. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.

Дольщиками ЖК «Бриз» являются более 500 человек. В сентябре 2019 года ЮУ КЖСИ ввела в эксплуатацию первую очередь дома № 5/1. Дольщики двух очередей дома № 9 получили денежные компенсации. Эти постройки сейчас пытается продать федеральный Фонд развития территории. Фирма «Энергостандарт» из Копейска к 31 мая 2023 года введет в эксплуатацию третью очередь дома № 5/1, к 30 августа 2023-го — дом 5/4. «Дель Мар» к 30 сентября этого года достроит первую очередь дома № 4.