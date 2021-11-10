В Челябинске затягиваются сроки сдачи долгостроя на улице Доватора

Жители соседнего аварийного дома, который нужно снести, отказываются покидать свои квартиры. Подробности — в фоторепортаже

Дольщики челябинского долгостроя на Доватора, 46, добившись возобновления строительства жилья, столкнулись с новой проблемой. В аварийном доме рядом с высоткой продолжают жить люди и работает пекарня. Хотя дом определен под снос, и площадку необходимо освободить: на этом месте планируется парковка для многоэтажки. Что мешает избавиться от неприглядного строения — в репортаже ИА «Первое областное».

В августе этого года наше издание опубликовало материал, в котором рассказало о ходе строительства долгостроя на Доватора, 46. Позади несколько лет ожидания — рабочие проводят фасадные работы, первый этаж выглядит почти готовым, дольщики рады скорому переезду в свои квартиры.

Вопрос тогда вызывал старый двухэтажный дом, который расположен на прилегающей территории строящейся высотки. В этом году здание признали аварийным и начались судебные тяжбы по переселению жильцов. В мэрии заверили, что, как только решат все юридические вопросы и выплатят компенсации, дом снесут.

В октябре жители должны были покинуть свои квартиры. Но будущие жители новостройки с удивлением обнаружили, что в аварийном доме до сих пор живут люди, а грузинская пекарня «Нани» и не думает закрываться. Корреспондент ИА «Первое областное» встретился с дольщиками, чтобы увидеть, как дела обстоят на самом деле.

В аварийную двухэтажку входить страшно: стены, двери, потолок, трубы — все прогнило, откуда-то льется вода. Трудно поверить, что здесь до сих пор находятся люди. Подошли к щитку возле одной из квартир, увидели новые рубильники, которые были включены. В доме под снос до сих пор подключены все коммуникации.





В первой же квартире, куда мы постучали, нам ответили. Мужчина открыл дверь, но, как только услышал вопросы о причинах проживания в аварийном доме, поспешил закрыть ее. Он объяснил, что снимает эту квартиру у бывших собственников, которых, судя по всему, уже переселили. На вопрос о том, каким образом люди, получившие компенсацию, стали сдавать жилье, подлежащее сносу, мужчина ответить не смог. Лишь неуверенно сказал, что скоро съедет.





Мы поднялись на второй этаж. Почти все квартиры заселены, как будто и не было никакого переселения. На лестничную площадку вышла женщина, она жаловалась, что к ней постоянно ходят полицейские, журналисты, разные инициативные группы. Тем не менее она не съезжает. Она рассказала, что компенсация на переезд была получена, но ею воспользовались дети, а она осталась здесь. Говорит, деваться пока некуда.

Такая история почти у каждого незаконного жильца. При этом дольщики много лет ждут возможности въехать в свои квартиры, они же инициировали экспертизу по признанию двухэтажки аварийной. Жильцам старого дома выплатили деньги либо дали новые квартиры. Важно понимать, что от сноса старого дома зависит успех сдачи новостройки.

«Из-за невозможности быстро решить вопрос со сносом этого аварийного дома сроки сдачи новостройки, которую мы ждем более семи лет, могут опять сдвинуться. Строители сказали, что в конце этого года они будут готовы все строительные работы закончить. После этого начнется процедура госприемки. По плану это займет два-три месяца, к марту уже может быть официально принят, и нам можно будет заселиться. Но оценивать будут не только готовность новостройки, но и прилегающую территорию, на которой находится двухэтажка», — поделился дольщик дома на Доватора, 46 Иван Кущ.

Мы прошли на другую сторону стройки — тут еще один сомнительный объект. Часть полуразрушенного старого барака также находится на прилегающей территории новостройки. Проблемы с ней примерно те же, что и с аварийным домом. Выселять, конечно, никого не нужно, но вид руины портят, экспертиза точно не сможет пройти мимо. Кроме того, родители, готовящиеся въезжать в новый дом, беспокоятся, что эти развалины могут быть опасны для их детей. Только на признание развалин бесхозными и постановку их на учет города должно уйти не меньше года.





Третий объект, способный помешать сдаче новостройки, — грузинская пекарня «Нани», располагающаяся на первом этаже аварийного дома. Эта пекарня — юридическое лицо, хозяин, как и бывшие жильцы дома, получил компенсацию. Однако переезжать не стал, сославшись на то, что все свое имущество ему трудно перевезти.





Один из дольщиков рассказала, что по телефону общалась с владельцем пекарни. Тот ответил, что у его бизнеса есть клиенты и он не готов сейчас переезжать с такого места. Денежную компенсацию он, напомним, все равно получил. Мы зашли внутрь и пообщались с продавцами. Оказалось, никому здесь ни слова не говорили даже о потенциальной возможности переезда.

В администрации Челябинска на запрос ИА «Первое областное» ответили, что знают о проблеме. Замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская отметила, что аварийный дом на территории новостройки действительно подлежит сносу, а мероприятия по переселению всех граждан и выплате им компенсаций завершены в полном объеме.

«Был установлен факт незаконного проживания граждан, самовольно занявших жилые помещения, а также что нежилое помещение (пекарня) не освобождено», — сообщила Надежда Рыльская.

Мэрия обратилась к начальнику отдела полиции «Советский» УМВД России по Челябинску, а также начальнику Советского управления социальной защиты населения. В администрации попросили ведомства организовать проверки и принять меры.

Снос аварийного дома возможен только после выселения всех граждан, незаконно занявших жилплощадь, а также после переезда пекарни. В администрации заверили, что работа по выселению проводится, аварийное здание будет снесено.