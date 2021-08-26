Мэрия Челябинска продает восемь недостроев

На торги выставят незавершенные гостиницы, офисные центры и жилые дома

Администрация Челябинска планирует выставить на торги восемь объектов незавершенного строительства. Большую часть зданий начали строить в 2000-х, но инвесторы по разным причинам не смогли довести начинания до конца. По пяти объектам документы уже готовы, три здания пытаются отсудить у бывших владельцев. Разбираемся, от каких недостроев мэрия собирается избавить город.





На аукцион в ближайшее время выставят недострой на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных. Компания «Жилстрой-9» Равиля Габбасова собиралась возводить на этом участке торгово-офисный комплекс с гостиницей и подземной автостоянкой. Общая площадь застройки должна была составить почти 3 тыс. кв. м, заявленная площадь офисных помещений — свыше 32 тыс. кв. м. К саммитам ШОС и БРИКС офисный центр собирались переделать под отель. После того как международные мероприятия перенесли, проект окончательно заморозили.





Также в ближайшее время организуют торги по продаже спортивно-оздоровительного центра и торгово-офисного здания с подземной автостоянкой на улице Бейвеля. Застройщиком выступало ООО «Доступное жилье» (гендиректор — Андрей Яцун).





На пересечении проспекта Победы и Молдавской продают недострой двухкорпусной гостиницы. Объект возводило ООО «Росстрой». Здание начали строить в середине 2000-х годов. На этом участке должны были появиться 24- и 17-этажная секции. Планировали завершить объект к саммитам ШОС и БРИКС, но у застройщика кончились деньги, а инвесторов не нашли.

В микрорайоне Яблочный повторно ищут инвестора для достройки двух жилых домов. Собственник объекта — ООО ПКО «Челябинск-стройиндустрия» (ПКО «ЧелСи», принадлежит семье вице-спикера Заксобрания региона Юрия Карликанова). Недавно объект уже пытались продать, но покупателей не нашлось. У организации было 172 обманутых дольщика.







Еще один незавершенный объект «Челябинск-стройиндустрии» — дома на улице Дзержинского.





Мэрия судится с владельцами двух старых недостроев в центре Челябинска. Их тоже собираются продать на торгах. Так, рассматривается дело об изъятии гостинично-спортивного комплекса Артура Никитина на перекрестке улиц Коммуны и Васенко. У компании «Стройсвязьурал 1» истек срок аренды участка площадью 4 тыс. кв. м. В январе этого года владелец сам выставил на продажу шестиэтажное здание. Объект незавершенного строительства оценили в 180 млн рублей. В 2018 году здание уже пытались реализовать за 600 млн рублей, но покупателей не нашлось. Кадастровая стоимость — 24,5 млн рублей.





Также чиновники пытаются отобрать у ООО «УралБизнесГрупп» недостроенный административно-торговый комплекс рядом с гостиницей «Малахит». Изначально на этом участке компания Евгения Рогозы «Монолит» собиралась возводить торгово-офисный комплекс с вертолетной площадкой на крыше. Проект стартовал в 2006 году, но работы были заморожены. Долгострой в центре города также был включен в список гостиниц, которые должны возвести к саммитам ШОС и БРИКС.

Кроме того, в суде рассматривается дело о продаже недостроенного торгово-офисного комплекса на пересечении проспекта Победы и улицы Городской. Объект принадлежит ООО «Союз социально-экономического развития». Владелец — Мария Порошина.