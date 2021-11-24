В строительство жилого комплекса возле озера Большой Кременкуль вложат 16 млрд рублей

Высотки появятся на берегу водоема в течение восьми лет

Объем инвестиций в строительство жилых домов высотой от 5 до 20 этажей на 37 участках возле озера Большой Кременкуль и поселка Садового оценивается в 15—16 млрд рублей. Об этом информационному агентству «Первое областное» сообщил директор компании «ЭкоСити» Андрей Аликин. Эта строительная организация, известная по жилым комплексам «Вишневая горка», «Просторы» и «Женева», выиграла аукцион ДОМ.РФ на аренду земли сроком на 8 лет. За этот период застройщик намерен полностью освоить территорию и построить на ней 450 тыс. кв. м жилья.

«Концепция жилого комплекса сейчас прорабатывается. Уточняются конструктив домов и их внешний вид. Планируем строить жилье как панельное, которое предпочитают потребители, так и повышенной комфортности. Но все оно будет современным. Квартиры будут рассчитаны на разных покупателей, выбрать можно будет по площади или цене. Объем инвестиций составляет от 15 до 16 млрд рублей. Мы ожидаем инфляционное давление, рост цен на стройматериалы. Однако есть разные варианты строительства, в том числе по эскроу-счетам, которые мы уже опробовали на „Вишневой горке“. Это хорошая замена договорам долевого строительства», — рассказал Андрей Аликин.

Как отметил директор строительной компании «ЭкоСити», сейчас востребовано комплексное развитие территорий. Поэтому возле Большого Кременкуля будут строить жилье с коммерческими помещениями. Положение об этом есть и в договоре с ДОМ.РФ.





Градостроительная документация на все 37 участков есть. По словам Андрея Аликина, она может измениться. Вероятно, правки нужно будет внести для строительства детских садов и школ. Пока что межевание участков проведено только для жилой застройки. К тому же в документации ДОМ.РФ эти социальные объекты не значатся. Их возведение будет прорабатываться с администрацией Кременкульского сельского поселения.

«ДОМ.РФ проводил не классический аукцион. Использовалась так называемая голландская модель, когда построенные площади отдаются в обмен на аренду земли. Это уникальный и интересный опыт. Причем как для нас, так и для ДОМ.РФ. Такие аукционы пока что не массовые. Пилотные проекты компания будет анализировать и использовать в дальнейшей работе», — отметил Андрей Аликин.

Рассказал директор строительной компании «ЭкоСити» Андрей Аликин и о благоустройстве. В частности, планируется задействовать озеро. На берегу оборудуют пляж. Вид на воду будет возможен из части домов. Кроме того, жилой комплекс построят в окружении леса, по которому жильцы новостроек смогут гулять.

Добавим, что компанию «ЭкоСити» в аукционе ДОМ.РФ представляла «Строймеханизация». Крупного дорожного подрядчика привлекли в помощь из-за его большого опыта участия в торгах, объяснил Андрей Аликин. Будут ли компании сотрудничать при строительстве домов — вопрос открытый. Это планируется обсудить отдельно.

