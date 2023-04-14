В Челябинске до конца лета отремонтируют проспект Ленина

Работы проведут на трех участках главной дороги в центре города

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска провел аукцион на ремонт трех участков проспекта Ленина. Обновление главной центральной улицы города оценивали в 134,9 млн рублей. Но контракт заключат на 78,2 млн рублей. Столько предложила компания «Стройконтинент», ставшая победителем торгов, сообщается на портале госзакупок. Всего же за право отремонтировать дорогу боролись 11 компаний.





Ремонт проведут на участке проспекта Ленина между улицами Героев Танкограда и Цвиллинга (эти работы мэрия анонсировала в конце марта), на перекрестках с улицами Володарского и Энгельса. Эксперты обнаружили там колеи, трещины, ямы, разрушенное покрытие дороги.

Дорожники заменят бортовые камни, сделают вместо ступеней пандусы на пересечении с улицей Третьего Интернационала и Российской (в районе домов № 34 и 33 по проспекту Ленина). На остановках транспорта «Комсомольская площадь» и «Бизнес-дом „Спиридонов“» обновят тротуары. Кроме того, подрядчик нанесет новую дорожную разметку. Работы планируют завершить до 20 августа этого года.





По данным базы «СБИС», ООО «Стройконтинент» зарегистрировано в марте 2007 года. Основным видом деятельности является строительство автодорог и автомагистралей. Директором компании является Антон Зеркин, а учредителем — Тигран Аракелян, родственник фигуранта уголовного дела о взятке Армана Аракеляна. В 2021 году чистая прибыль организации составляла 17,3 млн рублей. Всего компания заключила 24 госконтракта общей суммой 2,3 млрд рублей, но часть договоров расторгли.

Добавим, что еще одну часть проспекта Ленина — между улицами Героев Танкограда и Линейной — отремонтируют до 20 октября 2024 года. В аукционе, который проводили в феврале этого года, победила местная компания «Капиталстрой». На ремонт одной из двух дорог в Чурилово направят 344 млн рублей. Работы начались 11 апреля. Для автотранспорта частично закрыли крайнюю правую полосу проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до переулка Молодежного по направлению в Чурилово.