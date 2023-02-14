В Челябинске к зиме 2024 года отремонтируют часть проспекта Ленина

Мэрия города выбрала подрядчика

Проспект Ленина в Челябинске на участке между улицами Героев Танкограда и Линейной отремонтирует местная компания «Капиталстрой». Она победила в аукционе, который устраивал комитет дорожного хозяйства администрации города. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На ремонт направят 344 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Всего в аукционе участвовали шесть компаний. Одну до торгов не допустили. Челябинский «Капиталстрой» предложил самую низкую стоимость работ при начальной цене в 468,8 млн рублей. Фирма должна будет провести капремонт важной городской магистрали до 20 октября 2024 года.

Проект ремонта разработала компания «Вираж» из Воронежа. Согласно документам, при обновлении части проспекта подрядчик должен придать единый архитектурный облик с применением современных элементов благоустройства. Длина ремонтируемой дороги составляет почти 1,5 километра. После ремонта ширина полосы движения должна быть 3,75 метра, а тротуара — 3 метра. Между магистралью и пешеходной частью сделают газон с многолетними травами.





Подрядчику предстоит построить сети ливневой канализации и наружного освещения, заменить покрытие проезжей части. Кроме того, следует сделать два островка безопасности, подъездные карманы для общественного транспорта, парковочные места и недостающие остановочные комплексы. В рамках контракта отремонтируют разворотное кольцо для троллейбусов в районе проходной ЧТЗ.

Конструкция тротуара, как следует из технического задания, должна быть такой, чтобы его смогла очистить уборочная техника. В местах со ступеньками нужно предусмотреть пандусы для маломобильных горожан. Вязы, тополя и клены — всего 194 дерева — проектировщики предлагают снести. При капремонте планируется озеленение магистрали лиственными и хвойными деревьями, кустарниками.

ООО «Капиталстрой» занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Компания зарегистрирована в Челябинске в августе 2007 года, сказано в базе «СБИС». Владельцы в равных долях — Ромик Варданян и Игорь Казанцев, который также является генеральным директором. Чистая прибыль компании в 2021 году составляла 12,3 млн рублей. В августе 2022 года «Капиталстрой» получил контракт на долгожданный ремонт улицы Агалакова в Ленинском районе.