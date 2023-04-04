Мэрия Челябинска объяснила вырубку тополей на проспекте Ленина

О планируемых работах администрацию не уведомили

В Челябинске возле дома № 8 по проспекту Ленина вырубили сразу пять взрослых тополей. В администрации города, куда ИА «Первое областное» обратилось с просьбой прокомментировать неанонсированную рубку, пояснили, что деревья снесла коммерческая организация. Официальная причина — угнетенное состояние растений.

За разрешением на снос зеленых насаждений в марте 2022 года в администрацию Челябинска обратилось ООО «Капучино». Городская административно-техническая инспекция обследовала деревья и 5 апреля выдала разрешение на санитарную вырубку пяти тополей, чье состояние было признано угнетенным. Разрешение было выдано на один год.

«Компенсация за снос зеленых насаждений в денежной форме ООО „Капучино“ перечислена в бюджет города Челябинска в установленном законом порядке», — уточнили в мэрии.

О планируемой рубке заранее не сообщалось. Ответственность за это в администрации возложили на инициатора сноса.

«Разрешение выдано год назад. О том, что они собираются проводить работы именно сейчас, они нас не уведомили», — объяснили в пресс-службе мэрии.

Там также добавили, что оснований для отказа в выдаче разрешения у муниципалитета не было.