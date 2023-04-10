В Челябинске ограничат движение автомобилей на время ремонта проспекта Ленина

На центральной улице заменят асфальт, сделают ливневки и газоны

Во вторник, 11 апреля, в Челябинске дорожники начнут капитальный ремонт проспекта Ленина на участке от Героев Танкограда до Линейной. В связи с этим для автотранспорта частично закроют крайнюю правую полосу дороги от улицы Героев Танкограда до переулка Молодежного по направлению к Чурилово, предупредили сегодня, 10 апреля, в городской администрации.

На проспекте Ленина подрядчику предстоит построить ливневку, установить освещение, сделать тротуары и газоны, а также заменить покрытие проезжей части.

«На данном участке проспекта появятся два островка безопасности, подъездные карманы для общественного транспорта, парковочные места и недостающие остановочные комплексы», — отметили в мэрии.

Помимо этого, дорожники отремонтируют разворотное кольцо для троллейбусов в районе проходной ЧТЗ.

Ранее ИА «Первое областное» писало о планах челябинской мэрии до конца августа 2023 года отремонтировать отрезок проспекта Ленина от ул. Цвиллинга до ул. Героев Танкограда. Обновление центральной улицы города оценили в 134,9 млн рублей.