В Челябинске на ремонт трамвайных путей в 2023 году направили более 1 млрд рублей

Город в ускоренном темпе решает транспортные проблемы, копившиеся десятилетиями

Перед Челябинском стоит амбициозная задача по возрождению и обновлению всей трамвайной инфраструктуры города. Как заявил на пресс-конференции сегодня, 5 апреля, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров, на работы выделены значительные средства, превышающие миллиард рублей. Какие будут использованы технологии для стабильной работы трамвая, за счет чего снизят шум от движения вагонов и какие крупные трамвайные узлы подвергнутся глобальному обновлению — в материале ИА «Первое областное».

По словам Александра Егорова, трамвайное движение имеется в 14 городах-миллионниках страны и состояние системы электротранспорта там находится в плачевном состоянии. Банкротство предприятий, развал служб пути, непригодные рельсы и старый подвижной состав — все это характеристики трамвайных систем в крупных российских городах. Точно так же выглядел и Челябинск два года назад. Ситуация стала меняться после вмешательства главы региона Алексея Текслера.

«По поручению губернатора мы начали обновление всей транспортной системы, основной упор начали делать на развитие электротранспорта: возрождение троллейбусной системы через концессионное соглашение и возрождение трамвайной инфраструктуры без привлечения частных инвестиций, но за счет федерального проекта по софинансированию — инфраструктурных бюджетных кредитов. В первом году занялись обновлением подвижного состава и инфраструктуры: светофоры, приоритетный проезд, строительство остановочных комплексов, больших широких павильонов с табло прибытия, обособление трамвайных путей и собственно их ремонт», — отметил замминистра.

Работа по приведению трамвайных путей в порядок стартовала в 2021 году. Тогда бюджет выделил на эти цели 250 млн рублей, а в прошлом году эта сумма увеличилась уже до 650 млн рублей. Что касается года нынешнего, то финансирование фактически увеличилось в два раза — до 1,3 млрд рублей. Александр Егоров подчеркнул, что это не просто отдельное мероприятие, а путь к возрождению былой системы общественного транспорта, восстановление транспортных потоков. По состоянию на 2020 год 70% трамвайно-рельсовой системы Челябинска (147 км одиночного пути) находилось в неудовлетворительном состоянии. В 2019—2020 годах происходило до 50 сходов вагонов ежегодно, в том числе из-за некачественного обслуживания и ремонтов путей, причем как текущего, так и капитального.









«Эта проблема копилась десятилетиями, никто не покупал новые вагоны и не ремонтировал пути, поэтому приходится в авральном режиме делать и одно, и другое. Мы проанализировали статистику сходов трамваев по годам и посмотрели, какие участки нужно делать в первую очередь. Во-первых, к концу этого года придет 74 новых вагона, дополнительно к 60 существующим. Во-вторых, будут закрыты проблемные участки, которые не ремонтировались годами, и трамвай будет работать гораздо стабильнее. Контракты на ремонты путей заключали еще в прошлом декабре, чтобы со сходом снега уже выйти на объекты», — заявил Александр Егоров.

Что касается технологий ремонта, то в 2023 году специалисты намерены использовать более длинные 25-метровые рельсы, а крупные узлы оснастят автоматическим переводом стрелок и подогревом (вагоновожатому не придется покидать кабину, чтобы перевести стрелку). Кроме того, на переезде в районе пересечения Свердловского проспекта и улицы Труда уложат полноразмерную плиту, чтобы машины проезжали через пути более плавно. При замене путей используют железобетонные шпалы с современными креплениями-защелками, что позволит быстрее собирать рельсы воедино. Продолжится практика термитной сварки стыков, чтобы снизить шум от движения вагонов, да и сами стыки постараются делать пореже: пространство между рельсами замостят крупноформатной плиткой и термокомпенсаторами, чтобы обеспечить бесстыковой путь протяженностью до 300 метров.

«На крупных узлах на въездах в депо № 1 на Первой Пятилетки и в депо № 2 на Свердловском проспекте поменяют стрелочные переводы. Еще один большой узел находится у монтажного колледжа, его тоже приведут в порядок. Самый проблемный узел находится на пересечении проспекта Победы и Каслинской: там используют уникальную стрелку, разрабатываемую именно для Челябинска», — дополнил заместитель директора ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Игорь Абрамовских.

Ремонт продлится до 15 октября. Будет небольшой перерыв в июле, чтобы погонять вагоны на обновленных путях для их осадки. Неудобства для жителей постараются минимизировать, но челябинцам тоже надо понять транспортников, которые занялись этими масштабными работами. Всего в этом году запланирован ремонт 16 км путей, причем самые крупные участки находятся на Свердловском проспекте и шоссе Металлургов. Что касается знаменитого своими сходами вагонов перекрестка проспекта Победы и улицы Кирова (около Теплотеха), то им займутся только в следующем году.