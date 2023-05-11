Свердловский проспект в Челябинске отремонтируют в августе

Дорогой занялись после того, как ее раскритиковал глава региона Алексей Текслер

Ремонтом дороги на Свердловском проспекте в Челябинске займется компания ООО «Стройконтинент», которая во время аукциона предложила провести работы за 49 млн рублей и выиграла торги. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок. Ранее глава региона Алексей Текслер раскритиковал состояние дорожного полотна.

Подрядчик займется ремонтом на Свердловском проспекте на участке от проспекта Победы до Комсомольского проспекта. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил восстановить не пережившую зиму дорогу. Тогда вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов пообещал «откапиталить участок, уложив нормальный слой асфальтобетона». Он также сказал, что будет решен вопрос по ливневке, так как ситуация на Свердловском проспекте усугубилась не только из-за таяния снега, но и из-за отсутствия ливневой канализации.

Начальная стоимость закупки составляла 79 млн рублей. На аукцион заявились 11 участников. Победителем стало ООО «Стройконтинент», которое предложило провести работы за наименьшую сумму — 49 млн рублей.

Из документации на сайте госзакупок следует, что на ремонтируемом участке заменят не только дорожное полотно, но и бордюры, а рядом обустроят газон. После замены полотна подрядчик должен нанести на проезжую часть разметку термопластиком. Компания обязана завершить работы до 20 августа этого года.

Этим летом ООО «Стройконтинент» также займется ремонтом на проспекте Ленина. Речь идет об участках между улицами Героев Танкограда и Цвиллинга, на перекрестках с улицами Володарского и Энгельса.



По данным базы «СБИС», ООО «Стройконтинент» зарегистрировано в марте 2007 года. Основным видом деятельности является строительство автодорог и автомагистралей. Директором компании является Антон Зеркин, а учредителем — Тигран Аракелян, родственник фигуранта уголовного дела о взятке Армана Аракеляна. В 2021 году чистая прибыль организации составляла 17,3 млн рублей. Всего компания заключила 24 госконтракта общей суммой 2,3 млрд рублей, но часть договоров расторгли.