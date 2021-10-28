УФАС возбудило дело по заключению контракта на ремонт водовода в Локомотивном

Летом в поселке заменили 5,2 км сетей

Челябинское УФАС России возбудило антимонопольное дело по заключению контракта на капремонт водопровода, вышедшего из строя летом в поселке Локомотивном. Антимонопольное ведомство выявило признаки антиконкурентного соглашения между администрацией и исполнителем работ. Цена контракта на капитальный ремонт участка водопровода составила 61 млн рублей.

«Ранее Челябинское УФАС России установило, что администрация Локомотивного городского округа нарушила законодательство о контрактной системе, выбрав в качестве способа закупки заключение контракта с единственным поставщиком в связи с чрезвычайной ситуацией. При этом аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера при заключении муниципального контракта не зафиксировано. Аварийные ситуации, произошедшие на водопроводе, на дату заключения муниципального контракта устранены МУП „ЖКХ“ Локомотивного городского округа, в хозяйственном ведении которого находятся сети водопровода», — поясняют в пресс-службе Челябинского УФАС.

Как отмечают в антимонопольной службе, администрация Локомотивного продолжительное время знала об аварийном состоянии участка водовода и должна была заранее запланировать ремонт. Рассмотрение дела назначено на 7 декабря.

Напомним, в июне жители поселка Локомотивного остались без воды из-за прорыва трубы. Для замены водовода администрация без проведения открытого аукциона выбрала индивидуального предпринимателя Ивана Злыгостева. Ему дали 23 дня на замену 5,2 км водовода. Работы по восстановлению водовода в Локомотивном завершили только в начале августа. Власти искали подрядчика в режиме чрезвычайной ситуации, но антимонопольное ведомство считает, что на момент подписания договора авария уже была ликвидирована и можно было провести торги.