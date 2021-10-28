В Челябинской области еще 480 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав озвучил свежую сводку по ситуации с заболеваемостью на 28 октября

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 16 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 480 положительных результатов, среди заболевших есть двое школьников, сообщает Минздрав Челябинской области.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 109 219 человек.

Накануне из больниц выписали 197 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 89 тысяч 197 южноуральцев, из них 199 человек — за минувшие сутки. Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

В Челябинской области продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. В регионе за последние сутки отмечено рекордное количество вакцинированных — 17 тысяч человек. Об этом в среду, 27 октября, сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.

Челябинская область среди других регионов РФ получит деньги на борьбу с коронавирусом. Постановление об этом за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства Российской Федерации.

