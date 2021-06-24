В Локомотивном из-за аварии на сетях жители остались без воды

Прокуратура начала проверку по ситуации с водоснабжением на территории

Жители Локомотивного Карталинского района остались без водоснабжения из-за аварии на сетях. Об этом люди массово жалуются главе региона в социальных сетях. Местные власти организовали подвоз воды, но жители отмечают, что и с этим в городе проблемы.

Глава Локомотивного городского округа Александр Мордвинов накануне подписал распоряжение о временном режиме водоснабжения в округе.

«В связи с аварийной ситуацией на системе водоснабжения и снижения запасов воды директору МУП ЖКХ с 21 июня обеспечить подачу холодной воды населению по графику. Директору АО „Челябоблкоммунэнерго“ филиал Карталинские электротепловые сети с 21 июня ограничить подачу горячего водоснабжения», — говорится в документе.

После этого жители Локомотивного массово начали писать обращения губернатору в социальных сетях.

«Здравствуйте, просим помочь разобраться с водоснабжением в Локомотивном. Полностью отсутствует водоснабжение. Никакой конкретной информации жителям не дают. Графиков подвоза воды нет. Местный глава утверждает, что они так 40 лет живут и ничего. На дворе 21 век, пандемия, а людям элементарно руки невозможно помыть!» — пишет в сообществе «Текслер, помоги» Юлия Черепенькина.

Администрация города организовала подвоз воды. Правда, точное время указать не смогли — подвозить воду будут в зависимости от разбора и времени для набора емкостей. Подвоз технической воды проводится с 6:00 до 8:00, с 12:00 до 14:00, с 19:00 до 21:00.

«Подвоз питьевой воды будет осуществляться по мере набора емкостей для водоснабжения по следующим адресам: ул. Мира, д. 1, 2, ул. Ленина, д. 3, 4, 19 (во дворе 3—4); ул. Ленина, д. 5, 6, 20 (во дворе 5—6); ул. Советская, д. 10, 11, ул. Ленина, д. 8 (во дворе 10—11); ул. Школьная, д. 12, 13, 14 (во дворе 12—13—14); ул. Школьная, д. 15, 16, 17, ул. Мира, д. 18 (во дворе 15—16—17—18); ул. Ленина, д. 34, 35; ул. Школьная, д. 42, 43, 44, 45, 50, 55 (во дворе 44—45); ул. Школьная, д. 53, 56, 54, 57, 58, 59 (во дворе 57—58); ул. Школьная, д. 51, 41, 52, 87 (во дворе 52)», — сообщается на сайте мэрии.

Но жители утверждают, что подвоз воды организован плохо. Кроме того, людям доставляют только техническую воду.

«Сколько уже можно издеваться над людьми! Мало того, что вода сначала по графику, так молча и график отменили! А вода, которую привозят, оставляет желать лучшего, ее только для туалета использовать, но не более. И о подвозе воды узнаем от соседей, которые хорошо, если случайно увидят, что машина во дворе. Полнейшая неорганизованность! Подвоз воды технической производится пожарной машиной и в учреждения (поликлиника, школа, детские сады). А питьевую, увы, нет возможности доставить, так как нет спецтехники. Родителей просят детей (по возможности!) не приводить, еду приготовить не могут — нет питьевой воды», — пишут главе региона другие жители Локомотивного.

По факту проблем с водоснабжением в Локомотивном прокуратура начала проверку.

Напомним, многочисленные обращения жителей региона о проблемах с подачей воды с мая регулярно появляются в социальных сетях. Но, как оказалось, — иногда о перебоях с водой не знают даже районные власти и региональный Минстрой.