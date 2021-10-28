Ковидный госпиталь для беременных: как в Челябинске спасают мам и малышей с COVID‑19

Репортаж из красной зоны родильного дома в Ленинском районе

«Самое страшное, когда ты уже не можешь дышать без маски. И находишься под маской целый день. Без нее никуда», — рассказывает Катя, лежа на кровати с трубочкой в носу. Через трубочку ей поступает кислород.

Чтобы вылечить Катю от COVID-19, ей пришлось сделать кесарево. На два месяца раньше срока. После операцию маму отправили в реанимацию: дышать самостоятельно Катя уже не могла

С Катей я знакомлюсь в ковидном отделении родильного дома ОКБ № 2. Она попала сюда месяц назад. Во время беременности подхватила коронавирусную инфекцию. Вакцину не ставила, прививаться беременным разрешили совсем недавно. Пролечивать в полную силу Катю не могли — сильные медикаменты могли навредить ребенку. Доступное в таком случае лечение просто не помогло, состояние будущей мамы ухудшалось, поражение легких составило 48%. Когда стало понятно, что другого выхода нет, сделали кесарево. Ребенок родился на 29-й неделе.



«После кесарева я попала в реанимацию. Было много осложнений, пришлось сделать еще одну операцию. Получается, у меня было две операции за неделю. Никому не желаю такое пережить. Сейчас мне намного легче, я могу дышать сама. У дочери коронавируса нет, она лежит в роддоме Металлургического района. Да, пока под колпаком, но легкие раскрылись, она сама дышит и сама ест»,— рассказывает Катя.

История Кати, к сожалению, не уникальна. Рожениц с тяжелым течением COVID-19 в последний год стало намного больше. Таких женщин везут в ковидный госпиталь для беременных при клинической больнице № 2, который находится в Ленинском районе. Здесь 130 коек. С июля 2021 года свободных мест просто нет. Чтобы показать работу отделения, журналистов пригласили на экскурсию в красную зону.

На входе мы облачаемся в комбинезоны и натягиваем очки и респираторы. Нужно не забыть про два слоя перчаток, шапочку, бахилы на ноги. Перед походом знакомая медсестра снабдила меня дополнительными советами: чтобы очки для зрения не запотевали, их лучше натереть жидким мылом, а телефон следует обернуть в пищевую пленку. Экран будет работать как обычно.

Попадаем в ковидный госпиталь через шлюз. Стеклянные двери обклеены желтыми треугольниками — знаками биологической опасности. Дверь ведет в длинный пустой коридор, где ходят такие же люди в скафандрах. О том, что это все-таки отделение для беременных, можно догадаться только по наклейкам-бабочкам и олененку Бемби на стенах.

Ведут в реанимацию. В палатах лежат женщины в кислородных масках. Видно, что роженицам тяжело двигаться, они с трудом садятся на кровати. Я застаю обход врачей во главе с министром здравоохранения региона Юрием Семеновым. То, что перед нами министр, понятно только по надписи фломастером на спине скафандра. Врачи, чиновники и журналисты в защитных костюмах неотличимы.

Министра здравоохранения региона можно отличить от врачей и журналистов только по надписи фломастером на спине

Рядом дежурят медсестры и следят, чтобы никто не заходил в палату.

«Мы работаем в таком ковидном режиме уже второй год. С апреля 2021 года. Тяжело ли нам? Конечно, очень. В костюмах, естественно, неудобно. Недавно у меня началась экзема на коже, на руках и ногах. Несколько недель лечилась, чтобы вновь нормально работать», — рассказывает медсестра Алена Петракова.

Некоторые медсестры признаются, что работают в костюме по шесть часов и больше, хотя по правилам разрешается не больше четырех.

«Сейчас у медперсонала ненормированный рабочий день. Врач уходит не по времени, а когда сделаны все дела. Порой бывает десятидневная рабочая неделя. Это очень тяжело и морально, и физически. Но мы продолжаем. Нам кажется, чем больше мы работаем, тем быстрее все это закончится», — рассказывает заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОКБ № 2 Екатерина Воропаева.

В одном из соседних помещений готовится к родам Алена. Она приехала сюда два дня назад после того, как ей диагностировали коронавирус. В легкой форме, и срок уже подошел к концу: женщина в течение ближайших часов готова родить сама.

«Конечно, немного страшно стало, когда поставили COVID-19. Но все будет хорошо. Сделали кардиотокографию плода и сказали, что все в порядке. Бояться нет смысла, и я под присмотром, ко мне постоянно заходят и спрашивают о самочувствии», — рассказывает женщина.

Следующий пункт — палата интенсивной терапии для новорожденных. Пока в палате всего один малыш: он лежит в инкубаторе для недоношенных детей. Когда я навожу на ребенка объектив, младенец дергает ногами. Будто чувствует через купол, что я фотографирую.

«Мальчик весит 1800 граммов. 32-й неделя. Положительный тест на COVID-19, мама болела, у нее двусторонняя пневмония, сейчас идет интенсивное лечение. Ребенок не в самом тяжелом состоянии. Кушает не в полном объеме, а через катетер ему поступают необходимые белки, жиры, углеводы. Когда состояние малыша стабилизируется, его переведут в отделение патологий», — поясняют врачи.

В этом году количество новорожденных, которые тяжело переносят COVID-19, сильно выросло по сравнению с предыдущим годом. У малышей повышается температура, начинается кашель, а порой развивается двусторонняя пневмония. В самых сложных случаях новорожденных кладут на ИВЛ.

К счастью, даже недоношенных детей с COVID-19 удается спасти. Еще утром в палате интенсивной терапии лежало трое маленьких пациентов. Двоих уже перевели в другие отделения.

Пустые кювезы для новорожденных. В палате только один маленький пациент

«Чтобы перевести ребенка, мы сначала ждем два отрицательных теста на ковид. Когда они получены, малыша либо переводят в другие учреждения реанимации для новорожденных, либо, если им уже не нужен купол „кувез“, в отделение патологии новорожденных детей на второй этаж ОКБ № 2», — рассказывает заведующая отделения Наталья Шхаева.

Прививаться от COVID-19 сейчас разрешено беременным и кормящим мамам. Сверх этого во всех родильных домах после родов будет проходить вакцинация рожениц.

«Сейчас реанимация в роддоме ковидного госпиталя забита. Беременные очень тяжело болеют коронавирусом. Поэтому при подготовке к беременности нужно провакцинироваться. Или во время беременности, если не успели. Девять месяцев — долгий срок, и за это время и даже быстрее успеют выработаться антитела, образуется иммунитет», — говорит министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Уже на выходе из отделения я заметила, что на двери одного из кабинетов висит яркое объявление. На цветной бумажке свои услуги предлагает фотограф — он готов сделать снимки во время выписки из роддома. Тут же стоит мини-фотозона с фоном из роз. Видимо, именно здесь мамы и папы с малышами на руках позируют на камеру. Уставшие, волнующиеся и счастливые.

Я невольно представила на их месте Катю — ту женщину, которая после родов попала в реанимацию с ковидом и научилась заново дышать. Перед уходом Катя мне сказала, что она просто обязана поправиться, выйти из отделения и обнять свою новорожденную девочку. Муж и старшая дочь звонят каждый день, не устают спрашивать, как она себя чувствует. И очень-очень ждут маму и малышку домой.