Водопровод в поселке Вахрушево возле Челябинска появится в 2023 году

Система водоснабжения не работает уже несколько лет

Муниципальное управление строительства Копейского городского округа подвело итоги аукциона на строительство системы водоотведения в поселке Вахрушево. В населенном пункте коммунальные сети несколько лет находятся в ненадлежащем состоянии из-за переполненных выгребных ям. Согласно данным сайта госзакупок, на торги с начальной ценой контракта 288,9 млн рублей подавали заявки четыре компании. Только одну допустили до участия — челябинское ЗАО «Спецстрой-2». Оно же стало победителем, предложив выполнить работы за 281,7 млн рублей. Средства направят из областного бюджета.

Отметим, что на аукцион поступали жалобы от ГК «Континент» (Орск) и ООО «Стройтраст» (Москва), не участвовавших в конкурсе. Они выражали несогласие с положениями конкурсной документации. Обе жалобы Челябинское УФАС признало обоснованными, предписание выдали только по одной, но аукцион разрешили отыграть.

Согласно техническому заданию, строительство нужно провести за 20 месяцев, подключить водовод к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо не позднее 30 июня 2023 года. Его общая протяженность составит 15,4 км.

«Выполнить комплекс мероприятий по строительству напорной канализации в полном объеме, в соответствии с контрактом и проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу, и в соответствии с действующей технической и нормативно-правовой документацией», — указано в требованиях к подрядчику.

Строительная площадка под магистральные сети расположена между поселками Потанино, Козырево, Вахрушево, под разводящие сети — в поселке Вахрушево. Вместе с тем запланирована реконструкция очистных сооружений в Потанино.

Обеспечить подачу воды в поселке должны были еще в 2016 году. Тогда на эти цели из бюджета Челябинской области направляли 32,7 млн рублей. Водовод протяженностью 7,5 км построили (работы проводило ЗАО «Спецстрой-2»), но запустить не смогли. В 2018 году прокуратура выявила факт ненадлежащего состояния системы водоотведения из-за переполненных выгребных ям. Копейский городской суд удовлетворил требования прокурора о том, чтобы обязать администрацию городского округа организовать надлежащее водоотведение и водоснабжение жителей поселка Вахрушево.

ЗАО «Спецстрой-2», по данным базы «СБИС», зарегистрировано в Челябинске в апреле 1993 года (но создана компания в 1959 году). Работает в области проектирования, ремонта и строительства наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации, автодорог, железнодорожных подъездных путей и благоустройства территорий, осуществляет разбор и монтаж железобетонных конструкций. Компания имеет собственную производственную базу, расположенную в Металлургическом районе города Челябинска. Организация входит в Челябинское региональное объединение проектировщиков и Союз строительных компаний Урала и Сибири. В 2020 году чистая прибыль ЗАО составляла 100 тыс. рублей, сократившись по сравнению с 2019-м на 7,5 млн рублей. Компания участвовала в 149 торгах, победила в 39 из них. Контрактов было заключено на сумму почти 620 млн рублей.