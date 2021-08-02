В Локомотивном полностью восстановили водоснабжение после аварии на сетях

Специалисты заменили 5,2 километра водопровода

В Локомотивном завершены работы по замене проблемного участка водовода. Местные жители полностью обеспечены питьевой водой, сообщили сегодня, 2 августа, в пресс-службе правительства Челябинской области.

«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера было принято оперативное решение о замене аварийных участков трубы в 2 этапа общей протяженностью 5,2 километра. Поручение губернатора выполнено в кратчайшие сроки. Жители Локомотивного городского округа обеспечены бесперебойным питьевым водоснабжением»,— сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Напомним, в конце июня жители Локомотивного из-за аварии на сетях остались без водоснабжения. Горожане пожаловались на проблему губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Глава региона поручил заменить аварийный участок водовода, выделив финансовую помощь из бюджета Челябинской области. Также Алексей Текслер заявил о кадровых изменениях в администрации Локомотивного.

13 июля глава регионального Минстроя сообщил о том, что ремонт самого аварийного участка водовода завершен, ситуация с водоснабжением стабилизировалась.

На месте ЧП работали министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе и заместитель губернатора Евгений Голицын.