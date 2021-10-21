Трамвайные пути на улице Первой Пятилетки в Челябинске отремонтирует скандальный подрядчик

В короткий срок нужно обновить полтора километра линий

«Организатор перевозок Челябинской области» с третьей попытки смог найти подрядчика для выполнения капитального ремонта трамвайных линий на улице Первой Пятилетки. Первые два аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок. В третьем участвовала только одна компания, которую и признали победителем. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Контракт по начальной цене 31,5 миллиона рублей заключат с компанией «Урал-сервис-групп», которая известна срывом сроков строительства набережной возле Концертного зала им. С. С. Прокофьева и задержкой создания дорог в микрорайоне Ньютон.

Средства на работы направят из областного бюджета. Техзаданием предусмотрено выполнение ремонта 1,5 км трамвайных путей на улице Первой Пятилетки между депо и улицей Горького. Срок — до 24 декабря этого года. Подрядчику нужно демонтировать старые трамвайные пути, заменить основания из песка и щебня, установить новые деревянные шпалы, закрепить рельсы и смонтировать инженерные узлы. Кроме того, нужно уложить бетонные плиты, чтобы трамвайные пути были обособленными.





Ранее «Организатор перевозок Челябинской области» со второго раза смог найти подрядчика для проведения капитального ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга. Единственным участником и победителем торгов также стала компания «Урал-сервис-групп».

По данным базы «СБИС», 75% уставного капитала ООО «Урал-сервис-групп» с марта 2021 года принадлежит московскому АО «Ойкумена» (ранее владельцем был Георгий Груднин). Александру Зырянову (он является директором ЗАО «Южуралмост») принадлежит 13%. Александр Шутов, директор «Урал-сервис-групп», имеет 12%. Считается, что компания «Урал-сервис-групп» связана с семьей челябинских предпринимателей Вильшенко, которых относят к владельцам двух в прошлом крупнейших дорожно-строительных компаний региона — «Южуралавтобан» и «Южуралмост».