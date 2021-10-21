В Челябинске откроют новый сквер рядом с центром дзюдо

Благоустроят территорию в поселке АМЗ

В Челябинске благоустроят территорию, прилегающую к центру дзюдо «Электрометаллург» на улице Кузнецова. Челябинский электрометаллургический комбинат создаст новый сквер с дорожками, новыми газонами и деревьями, а также универсальную игровую площадку и зону с уличными тренажерами. Работы начнут весной следующего года, сообщает пресс-служба Советского района города.

«Еще предстоит большая работа по согласованию всех идей благоустройства с городскими структурами, но главное решено — на месте парковки мы разобьем сквер и сделаем современную спортивную площадку. Важно, что она будет открытой, то есть доступ для занятий спортом получат не только юные дзюдоисты, занимающиеся в центре „Электрометаллург“, но и все желающие. Мы хотим преобразить поселок АМЗ, создать на улице Кузнецова новое место притяжения для любителей здорового образа жизни, а высаженные здесь деревья-крупномеры и ухоженные пешеходные дорожки привлекут сюда для прогулок остальных местных жителей», — прокомментировал гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский.

Напомним, в центре дзюдо занимаются почти 300 юных спортсменов.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Челябинске на месте предприятий по приему черного и цветного лома на улице Автодорожной благоустроят территорию с клумбами и лавочками.