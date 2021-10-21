Минпромторг России определил, кто будет работать в объявленные президентом каникулы

В числе других не уходящих на каникулы отраслей — металлургия и торговля продуктами

Министр торговли РФ Денис Мантуров рассказал ТАСС, какие отрасли не будут закрыты на период объявленных президентом Владимиром Путиным «антиковидных каникул». Глава Минпромторга подчеркнул, что единственная возможность для компаний избежать негативных последствий — вакцинировать как можно больше сотрудников.



По данным ТАСС, 30 октября — 7 ноября не будут закрыты предприятия торговли предметами первой необходимости, в том числе продуктовый ретейл. Системообразующие компании и предприятия непрерывного цикла, например в отраслях металлургии и атомной энергетики, также продолжат работу в штатном режиме. Наконец, нерабочие дни не распространяются на предприятия, выпускающие и продающие антиковидную продукцию, то есть на аптеки и на производство средств индивидуальной защиты.

«Скажу прямо: единственная возможность для предприятий промышленности и торговли минимизировать негативные последствия от ограничений и не оказаться перед фактом их продления — как можно скорее вакцинировать сотрудников. Напомню, общий целевой показатель для всей страны, к которому надо стремиться, — 80% вакцинированных или переболевших. Региональным властям мы рекомендуем принимать решения, учитывая возможность обеспечить безукоризненное соблюдение на предприятиях противоэпидемических мер Роспотребнадзора, а также такой фактор, как процент вакцинированных сотрудников», — заявил Денис Мантуров.

Как сообщало ИА «Первое областное», 20 октября президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30-го числа по 7 ноября. Цель каникул, по словам главы государства, сбить пик новой волны коронавирусной пандемии.

Многие нюансы нерабочих дней оставлены на усмотрение субъектов Федерации. Ожидается, что власти Челябинской области разъяснят местные тонкости сегодня, 21 октября.