Свидания стали дороже на 16% в Челябинской области

Выясняем, как инфляция бьет по романтике

В Германии аналитики Deutsche Bank много лет назад придумали «индекс свиданий». Этот несерьезный «экономический» показатель позволяет оценить рост цен на популярные услуги и товары. В расчеты входит стоимость поездки на такси, ужина на двоих, безалкогольных напитков, двух билетов в кино и пары бокалов пива (немцы такие немцы). В исследовании участвуют крупнейшие мегаполисы, а вот Челябинска среди них, к сожалению, нет. ИА «Первое областное» решило составить свой «индекс свиданий». Мы исключили пиво и добавили цветы. Рассказываем, как за год выросла стоимость романтического вечера на двоих с ужином в ресторане и просмотром фильма.

Мы решили скорректировать немецкую методику расчета «индекса свиданий». Думаем, пиво — не самый романтичный напиток, и эта статья расходов может быть опциональной. В нашем исследовании мы проанализировали данные Росстата по стоимости товаров и услуг в Челябинской области в апреле 2021-го и 2022 года. Вместо алкоголя включили в индекс стоимость букета цветов (11 свежесрезанных среднестатистических цветов). В среднем он стоит 1771 рубль. Это на 30% больше, чем в 2021 году. Мы уже писали, что стоимость цветов резко выросла весной этого года. Розы, например, подорожали на 40%. Все из-за санкций, разумеется.





Сценарий для свидания может быть, конечно, креативным. Мы выбрали самый классический вариант — поход в кино и романтический ужин в ресторане. Интересно, что стоимость билетов за год снизилась. Очевидно, сказывается падение спроса: премьер нет и люди перестали ходить на сеансы. Два билета можно купить за 414 рублей (на 5% дешевле, чем в 2021-м).

Если вам кажется, что в кино нечего смотреть, можно заменить его на любой другой культурный досуг, например театр. Согласно данным Росстата, два билета на спектакль обойдутся в 948 рублей. Это на 20 рублей больше, чем год назад. Билеты в музей подорожали за год на 12 рублей (в среднем стоят по 200 рублей на человека).

Самая большая статья расходов — романтический ужин в ресторане. По данным Росстата, средний чек на человека в ресторанах Челябинской области — 2620 рублей. В эту сумму входят два вида закусок, одно горячее блюдо, десерт, два вида алкогольных напитков, холодный и горячий напиток и четыре ломтика хлеба. На двоих романтический ужин обойдется в 5240 рублей. По сравнению с прошлым годом ценник вырос на 15,5%.





Прогулка со стаканчиком кофе после ужина обойдется на 17,5% дороже, чем в 2021 году. Напиток навынос в заведениях быстрого питания в среднем будет стоить 148 рублей.

Надеемся, после ресторанного ужина, составленного по меню Росстата (с алкоголем), вы не будете садиться за руль и отправитесь домой на такси. Эта услуга в среднем подорожала на 5%. Если раньше за поездку из одного конца города в другой надо было платить около 580 рублей, теперь вечером придется выложить все 610 рублей.

Таким образом, «индекс свиданий» за год вырос на 16,2%. Романтический вечер с кино, ужином в ресторане и прогулкой может обойтись в 8183 рубля, а в 2021-м можно было уложиться в 7 тыс. рублей. Надеемся, эта информация пригодится вам для планирования бюджета. Но мы, конечно, считаем, что, хоть инфляция растет, а жизнь дорожает, любовь не обесценивается.

ИА «Первое областное» продолжит «приземлять» экономические процессы и изучать, как они влияют на нашу повседневную жизнь. Мы уже выясняли на примере стоимости кастрюли борща, как курс доллара и инфляция влияют на доступность базовых продуктов. А еще в преддверии майских праздников мы вычислили «индекс шашлыка» (набор для летнего пикника подорожал на 22%). Также недавно мы делали разбор страшных новостей о дефолте (оказалось, ничего трагического не ожидается).