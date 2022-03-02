Александр Одольский: «Отечественных кинохитов в таком количестве нет»

Директор «Мегаполиса» прокомментировал ситуацию с кинопрокатом

«Нет отечественных кинохитов в таком количестве, это во-первых. А во-вторых, нет у зрителей такого интереса к нашему кино, как к голливудским премьерам. Ситуация очень сложная. Все кинопрокатчики России, ассоциация владельцев кинотеатров, представители Министерства культуры РФ сейчас совещаются в режиме онлайн. Американские и европейские кинокомпании, которые ушли с рынка, занимали 73—78 процентов проката. Понятно, что примерно на столько упадет и выручка кинотеатров»,

— комментирует Александр Одольский.



По оценкам экспертов, добавил Одольский, в марте российские кинотеатры недосчитаются пяти миллиардов рублей изза отмены голливудских блокбастеров. Урон сопоставим с пиком пандемии, когда кинотеатры были закрыты.

