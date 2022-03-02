На этой неделе крупнейшие зарубежные киноконцерны приостановили прокат своих картин в России. Отменен новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, «Морбиус» с Джерадом Лето. Кинотеатры вынуждены в срочном порядке переверстывать афишу на эту неделю. В результате в Челябинске осталась только одна премьера в одном кинотеатре: «Хочу замуж» — в «Роднике» с 5 марта.
По мнению генерального директора РЦ «Мегаполис» Александра Одольского, отечественные кинокомпании не производят фильмов, чтобы полноценно заменить зарубежный прокат.
«Нет отечественных кинохитов в таком количестве, это во-первых. А во-вторых, нет у зрителей такого интереса к нашему кино, как к голливудским премьерам. Ситуация очень сложная. Все кинопрокатчики России, ассоциация владельцев кинотеатров, представители Министерства культуры РФ сейчас совещаются в режиме онлайн. Американские и европейские кинокомпании, которые ушли с рынка, занимали 73—78 процентов проката. Понятно, что примерно на столько упадет и выручка кинотеатров», — комментирует Александр Одольский.
По оценкам экспертов, добавил Одольский, в марте российские кинотеатры недосчитаются пяти миллиардов рублей изза отмены голливудских блокбастеров. Урон сопоставим с пиком пандемии, когда кинотеатры были закрыты.
По информации крупнейшего отечественного кинопрокатчика «Централ Партнершип», на экраны могут вернуться такие кинохиты, как «Холоп», «Батя» и «Движение вверх» (суммарно уже набравшие в российском прокате 6,5 миллиарда рублей).
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