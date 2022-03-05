К 8 Марта в Челябинске на 40% подорожали розы

Цена на тюльпаны выросла незначительно

Санкции против России из-за военной спецоперации на Украине, закрытие Евросоюзом своего неба для отечественных авиакомпаний и быстрый рост курса валюты негативно повлияли на рынок продажи цветов. В Челябинске цены на розы подскочили на 15—40%. Тюльпаны теперь продаются до 20% дороже. Однако есть цветочные магазины, где решили не повышать цены. Но только на российские тюльпаны.

«Непростая сейчас ситуация в цветочном бизнесе. Санкции, сложности с логистикой. На импортные цветы цены выросли из-за курсов валют. У нас розы из Эквадора подорожали на 40%. Российских пока нет, они придут позже. Российские селекционеры выращивают тюльпаны. Цветы везут из Ижевска, Оренбурга. Мы советуем брать их. Несмотря на повышение цен на все, в том числе бензин, мы не подняли цены на российские тюльпаны. По-прежнему продаем их по 80 рублей за штуку», — рассказала ИА «Первое областное» администратор сети магазинов «Цветопторг» Татьяна Соколова.

Популярную розу «Эквадор» длиной 50 см теперь флористы предлагают купить за 200—260 рублей в зависимости от цвета. Розы от 80 см стоят до 400 рублей. Короткие розы из Голландии и Кении обойдутся в 130—160 рублей. Хризантемы стоят 160—260 рублей с учетом сорта. Цены на импортные тюльпаны составляют 100—200 рублей. Российские цветы, например из Миасса, стоят до 100 рублей.

Серьезно на работу цветочных магазинов повлияло закрытие авиасообщения с Европой. Из-за этого цветы перевозят фурами через несколько стран или, если возможно, из ближайшей к России.

«Как бы мы не хотели, мы привозим цветы из-за границы. 1/4 нашего заказа еще не долетела. Один самолет сел в Казахстане, и сейчас цветы везут к нам по земле. Вообще к 8 Марта цены на цветы всегда повышаются. В этом году к росту стоимости привело еще и подорожание валюты. Короткая роза, даже российская, у нас подорожала на 25—30%. Высокая роза из Эквадора выросла в цене на 15%. На тюльпаны мы не поднимали цены. Их закупаем в Оренбурге, Сарапуле, Миассе, Екатеринбурге», — прокомментировала руководитель студии фитодизайна «Жираф» Вера Соколова.

Вера Соколова в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» также отметила, что, скорее всего, отказов от покупки цветов не будет, даже с учетом выросших цен. При этом флористы ожидают, что уменьшится размер букетов. Несмотря на кризисную ситуацию, некоторые магазины стараются не делать дополнительных накруток.

«Мы как крупная компания можем себе позволить ценник ниже, чем у конкурентов, потому что у нас везется большой объем цветов. Мы изначально никогда сильно не превышаем цены на разные позиции. Как поставщик нам выставляет цены, так мы их и ставим. У нас есть сейчас очень выгодные предложения на тюльпаны. Один — 79 рублей. Если человек покупает больше 25 штук, скидка 10%. Если выше ста штук, скидка доходит до 18%. Кому-то лично делаем еще больше скидку», — пояснила заместитель генерального директора сети FanFanTulpan Екатерина Солдатенкова.

Флористы отмечают, что они не заинтересованы в повышении цен. Доставщики и таможня, по их словам, зарабатывают зачастую даже больше. Также представители цветочных магазинов рассказали: мнение о том, что один день — 8 Марта — кормит их весь год, не совсем верное. Конечно, объем продаж повышается, но продажи идут круглый год. В связи с этим магазины чаще всего именно в феврале набирают персонал.

Сложившаяся ситуация, как отметила Вера Соколова, может привести к «чистке» рынка. Вероятен уход мелких компаний и фирм, которые появились недавно. Санкции, по словам эксперта, повлияли не только на цветочный бизнес в России. Оказывается, отечественным флористам запретили участвовать в профильном чемпионате Европы, который в этом году состоится в Польше.