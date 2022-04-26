«Индекс шашлыка» в Челябинской области вырос на 22%

ИА «Первое областное» подсчитало, во сколько обойдется выезд на природу в майские праздники

Во многих семьях принято выезжать на шашлыки в майские праздники. А наша традиция — составлять «индекс шашлыка», чтобы читателям было проще планировать расходы на длинные выходные. Ценники в магазинах непрозрачно намекают: в этом году открытие сезона влетит в копеечку. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, во сколько обойдется пикник для небольшой компании и удивился — как все подорожало, особенно овощи.

Стоимость выезда на шашлыки в Челябинской области за год выросла на 22%. В ближайшие майские праздники компании из пяти-шести человек отдых на природе обойдется минимум в 6479 рублей. В эту сумму входит базовый продуктовый набор, оборудование, уголь и жидкость для розжига. В прошлом году все это стоило 5321 рубль.

Чтобы рассчитать «индекс шашлыка», мы проанализировали официальные данные Росстата и цены на популярных маркетплейсах. Начнем с оборудования. Если вы заядлый шашлычник, у вас все это, конечно, есть, и первые две статьи расходов можете смело вычеркивать. Для остальных рассказываем: самые простые шампуры подорожали на 57%. Десяток стоит в среднем 488 рублей. То ли сказывается рост цен на металлы, то ли поставки из Китая задерживают, то ли продавцы просто поднимают цены на все подряд. Примитивный сборный мангал стоит 986 рублей, не сильно дороже, чем в 2021-м (977 рублей).





Мы, конечно, читали, что твердое топливо на мировых рынках дорожает, но не думали, что это так критично скажется на нашем «индексе шашлыка». Древесный уголь подорожал почти в два раза — до 422 рубля за 2 кг. Жидкость для розжига в среднем стоит 228 рублей за 0,5 литра.

Для расчета «индекса шашлыка» мы проанализировали цены на самый базовый набор продуктов в Челябинской области. Чтобы этот материал не стал поводом для ожесточенных баталий кулинаров в комментах, мы не стали включать в список покупок ингредиенты для маринада, у каждого повара они будут свои. Чаще всего в соус кладут лук, за год он подорожал на 11 рублей (да-да, готовьтесь удивляться росту цен вместе с нами), стоит в среднем 39 рублей.





Сильнее всего в Челябинской области подорожали овощи. Особенно помидоры — на 39%, в среднем килограмм стоит 249 млн рублей. Кило огурцов — 150 рублей. Килограмм всевозможной зелени можно купить за 676 рублей. В среднем большая миска салата подорожала почти на треть.



Главный (и самый дорогой) ингредиент — мясо. Мы знаем, что часть поваров предпочитает свинину, многие — говядину. Чтобы никого не обидеть, рассчитываем среднее значение, как если бы вы купили 2,5 кг говядины и 2,5 кг свинины. Цены выросли на 19% за год. Чтобы накормить компанию из 5-6 человек, надо оставить в мясном отделе минимум 2,5 тыс. рублей.





В ходе редакционной дискуссии мы выяснили, что у кулинаров разные предпочтения в выборе мяса для шашлыков. Самый дорогой шашлык — из филе рыбы лососевых пород. Килограмм обойдется в 951 рубль. Это на 22% дороже, чем в прошлом году. Стоимость филе говядины, согласно данным Росстата, в Челябинской области за год выросла на 23% и составляет 601 рубль. В 1,5 раза дешевле стоит свинина — 373 рубля за килограмм. Она подорожала не так критично, всего на 12%. Шашлык из баранины на кости обойдется в 481 рубль за килограмм мяса. Самое дешевое мясо — куриное (192 рублей за килограмм, +21% к ценам 2021 года).

В Челябинской области не будут продлевать майские праздники в 2022 году. Получается, отдыхаем с 30 апреля по 3 мая (суббота, воскресенье, понедельник и вторник) а также с 7 по 10 мая (суббота, воскресенье, понедельник и вторник).