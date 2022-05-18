«Индекс борща»: рассказываем на примере супа, как инфляция и курс доллара отражаются на ценах

Считаем, сколько первых блюд можно сварить на среднюю зарплату и пенсию в Челябинской области

Инфляция, индекс потребительских цен, покупательская способность населения — эти показатели отражают состояние экономики. Они официальные и серьезные, но в нашей жизни сейчас и так слишком много официального, серьезного и, к сожалению, не очень понятного. В магазине вы не вспомните о биржевых сводках. Вы посмотрите на цены и удивитесь (ужаснетесь).

Мы решили «приземлить» экономические процессы, и посмотреть, как они влияют на нашу повседневную жизнь. Взяли прозаический объект из базовых потребностей — борщ. Все любят борщ, но даже если вы яростный противник этого супа, не спешите критиковать исследователей. В рецепт входят базовые продукты, которые едят все, — овощи, мясо, растительное масло, молочная продукция (если вы любите заправлять борщ сметаной). На примере этого блюда хорошо видно, как растут цены на разные группы продовольствия.

«Борщевой набор» — это не наша выдумка. Этот индекс на протяжении нескольких лет для России высчитывает пресерьезный Центральный банк. Обычно в расчет стоимости включают цены на картофель (360 г), лук (130 г), свеклу (180 г), морковь (75 г), капусту (300 г). Однако мы подумали, что негоже южноуральскому борщу быть веганским, и включили в свой рецепт 450 граммов говядины на кости и 100 граммов сметаны. А еще не забыли добавить 50 граммов подсолнечного масла (для обжарки). Понятно, что у каждого кулинара есть свои секретные ингредиенты. Мы обойдемся без пампушек и будем брать за основу самый базовый набор продуктов. В итоге должна получиться кастрюля среднестатистического борща на четыре порции, чтобы накормить среднестатистическую челябинскую семью.

Сразу оговоримся: данные по ценам брали у Росстата, все они зафиксированы в Челябинской области в марте с 2013-го по 2022 год. Получается, что за десять лет стоимость борщевого набора в регионе выросла почти в два раза — с 151 рубля до 289-ти. Мясо подорожало в 1,7 раза, сметана, свекла, морковь, картошка — в два раза. Но сильнее всего нас, конечно, удивила капуста — рост цен в 4,3 (!) раза.





Понятно, что 2013-й был давно, и жизнь сильно изменилась. Надо сравнивать с прошлым годом, когда жить было лучше, но из-за ковида не то чтобы веселее, конечно. За год кастрюля борща подорожала на 70 рублей, рост — 32%. Цены выросли на все ингредиенты: литр подсолнечного масла подорожал на 10 рублей (130 за бутыль), кило говядины — на 77 рублей (в среднем 439 рублей в марте 2022-го), сметана — на 37 рублей (239 рублей за кило). Сильнее всего в процентном соотношении подорожали овощи.

Видимо, дело в прошлогодней засухе. Картофель стал стоить дороже на 12 рублей (45 рублей за килограмм), лук — на 11 рублей (39 рублей в марте), свекла — на 14 рублей (48 рублей), морковь — на 22 рубля (стала по 59 рублей за кило). С капустой не сравнится никакой другой продукт — рост на 368% (с 19-ти в 2021-м до 89 рублей в 2022 году).

На инфографике видно, что в целом рост цен в течение десяти лет был плавным. В 2022 году кривая резко пошла вверх.

Доллар дешевеет — это хорошо?

В течение последнего месяца курс доллара идет вниз. Мы недавно попытались разобраться, подешевеют ли из-за этого товары в магазинах. Эксперты говорят, должны (вот, почитайте об этом). Это мы, конечно, проверим. Но пока по ценам на продукты у нас только мартовские данные (за апрель Росстат еще считает цифры), и курс доллара мы, поэтому, учитываем мартовский.

По идее, чем дешевле стоит борщевой набор в долларах, тем слабее рубль. (Потому что за один этот их доллар надо отдать больше наших рублей). По сравнению с последними тремя годами, стоимость кастрюли борща в долларах колебалась незначительно — от 2,6 до 2,9 долларов.

Если проанализировать стоимость борщового набора и курса доллара за десять последних лет, то выяснится, что самым сильным рубль был в марте 2013-го (30 рублей за доллар). Тогда кастрюля супа стоила всего 151 рубль, 4,9 доллара. В 2014 году рубль начал ослабевать, но борщ в долларах подорожал на 60 центов. После того как курс рубля уверенно пошел вниз, цена борщового набора в долларах также снизилась и колебалась в границах от 2,6 доллара в 2016 году до 3,2 доллара в 2018 году. С одной стороны, наблюдается зависимость — доллар дорожает, продукты тоже дорожают. Но в процентном соотношении цены в рублях растут, конечно, сильнее.

Инфляция растет — это видно на ценниках?

Показатель инфляции отражает рост общего уровня цен. При этом отдельные товары могут заметно дорожать, другие — дешеветь, а третьи — вообще не меняться в цене. Когда вычисляют инфляцию, анализируют все товары и услуги. Мы можем посмотреть, как этот показатель соотносится с ростом цен на базовый набор продуктов. Уровень инфляции в годовом исчислении в марте 2022 года был 16,7%, а борщевой набор подорожал на 32%. В 2021 году «индекс борща» вырос на 12%, инфляция была 5,8%.

Таким образом, официальная инфляция не всегда адекватно демонстрирует реальный рост цен на продукты, которые мы покупаем каждый день.

Зарплаты понемногу добавляют — этого хватит, чтобы поддерживать прежний уровень жизни?

Сумма средней зарплаты в Челябинской области постоянно растет. За десять лет она увеличилась на целых 17 тыс. рублей — с 25,6 тыс. рублей до 43 тыс. рублей. Это рост на 61%. Впечатляющие цифры. Но так ли они будут радовать, если вспомнить, что кастрюля борща подорожала за эти десять лет на 91%?





Мы вычислили покупательскую способность среднего жителя региона в борщах. Самым «сытым» был 2020 год. Тогда люди зарабатывали в среднем 39 тыс. рублей, борщ стоил 194 рубля. На месячную зарплату можно было сварить 202 кастрюли супа. 2021-й тоже был относительно неплох — 199 кастрюль в месяц. В марте 2022 года покупательская способность резко упала. На примерно ту же зарплату работник смог бы приготовить на 51 кастрюлю меньше. Падение показателя — на 25%. 148 порций супа на семью из четырех человек в месяц. За десять лет таких показателей не было.

Пенсии индексируют — этого хватит, чтобы выжить?

Как экономическая ситуация повлияет на тех, кому сложно искать дополнительные источники дохода — на пенсионеров? В среднем пенсионер в Челябинской области в марте получал 16 686 рублей. Это на 6,8 тыс. больше, чем в 2013-м (рост на 70% за десять лет). Прикинем, сколько это в пересчете на продукты.

Самым лучшим по доступности продовольствия был март 2016 года. Тогда всем пенсионерам как раз выплатили единовременное пособие в размере пяти тысяч рублей. На пенсию моно было сварить 94 кастрюли борща. С того времени все шло неплохо — цены росли более-менее умеренно, выплаты индексировали: 72 кастрюли в 2017-м, 77-м в 2018-м, 76-ть в 2019-м. В 2020 году пенсионер мог купить еще больше продуктов — 80 борщевых наборов в месяц. В 2021 году цены начали обгонять рост пенсий, и покупательская способность снизилась до 71 набора. Март 2022 года. Пенсионер может позволить себе купить на среднюю пенсию 57 борщевых наборов. Таких показателей не было за десять лет.

Наше исследование не претендует на объективность и не прикидывается серьезным аналитическим материалом. Уровень жизни людей не определяется тем, сколько борщей они могут сварить в месяц, а при расчете инфляции учитывают все товары. Мы просто попытались с разных сторон посмотреть на рост цен и понять, как экономические показатели отражают реальное положение дел.

Отметим, рост цен на продовольствие сейчас — общемировая проблема. В середине апреля ООН предупреждала, что до 1,7 млрд человек (это более пятой части населения мира) могут оказаться под угрозой голода, в том числе, из-за военной спецоперации в Украине и санкций. Россия и Украина вместе обеспечивают 30% мирового производства пшеницы и ячменя, 20% кукурузы и более 50% подсолнечного масла. Прогноз урожая в целом в мире неутешителен: во многих центрах производства зерновых в этом году очень жарко. Например, Индия — второй производитель пшеницы в мире — ввела запрет на экспорт этой зерновой культуры, чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке.

Как ранее сообщали ИА «Первое областное» в Минсельхозе региона, на Южном Урале высокая степень продовольственной безопасности. Местные сельхозпредприятия могут полностью обеспечить жителей основными продуктами питания. Челябинская область входит в первую десятку регионов России по производству мяса птицы, свинины, куриных яиц. На первом месте в стране по производству макаронных изделий, на втором — по производству муки, на третьем — по производству круп по итогам 2021 года.

ИА «Первое областное» продолжит рассказывать о сложных экономических процессах в понятных текстах. Недавно мы, например, делали разбор страшных новостей о дефолте (оказалось, ничего трагического не ожидается). А перед майскими праздниками посчитали «индекс шашлыка» (цены на мясное филе и огурцы-помидоры тоже выросли почти на треть).