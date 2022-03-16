Возможен ли в России дефолт и как он отразится на экономике

Разбираемся с экспертами, ждать ли повторения 1998 года

Международные рейтинговые агентства предрекают России дефолт из-за технических сложностей с оплатой внешних долгов. У россиян это слово зашито в культурном коде и вызывает стойкие ассоциации с 1998 годом. С ним же связаны другие страшные воспоминания — девальвация, деноминация, кризис. ИА «Первое областное» поговорило с экономистами и узнало, что аналогия к 2022-му неприменима. Тогда дефолт стал причиной системного кризиса. Сейчас эту угрозу можно назвать еще одним признаком политического противостояния.

Рассказываем все о дефолте в карточках и комментариях экспертов.

Что такое дефолт?

Дефолт — это когда заемщик не выполняет обязательства перед кредиторами. Его могут объявить как компании и частные лица, так и государства (суверенный дефолт). Суверенный дефолт наступает, если государство не может вовремя расплатиться с внутренними или внешними частными кредиторами, как правило, с коммерческими банками. Долги перед международными кредитными организациями, такими как МВФ, Европейский центробанк (ЕЦБ) или Всемирный банк, дефолтом не считаются.За последние 40 лет в мире произошло несколько десятков суверенных дефолтов по обязательствам перед иностранными кредиторами. Среди них наиболее крупные (более 1 млрд долларов долгов) происходили в Мексике (1982), Бразилии (1987), России (1998), в Эквадоре (1999), Аргентине (2001), Греции (2012, 2015), в Украине (2016), в Венесуэле (2017) и в Ливане (2020).

Дефолт бывает простой — когда должник неплатежеспособен, и ситуацию никак нельзя исправить. Бывает технический дефолт. Это когда у компании, человека или государства нет возможности заплатить по долгам по каким-либо причинам. России грозит только технический дефолт из-за того, что валютные резервы за границей заморожены.

Почему сейчас заговорили о дефолте?

В конце февраля ЕС и США заморозили валютные резервы Центробанка. Это затрудняет технически выплату Россией долговых обязательств в долларах и евро. Как пояснила ИА «Первое областное» руководитель агентства So invest Анастасия Кузьминова, российские власти четко дали понять зарубежным кредиторам, что рассматривают замороженные резервы как источник погашения долга.

«Обязательства российского ЦБ и госструктур оцениваются в 40 млрд долларов. Кроме того, на внешнем рынке занимали банки, их долг составляет $55 млрд. У корпораций самый большой долг — 139 млрд долларов. То есть всего $353 млрд. Министр финансов озвучил сумму замороженных валютных резервов ЦБ — „около $300 млрд“ — сопоставимая с долгом величина», — говорит Анастасия Кузьминова.

5 марта Владимир Путин подписал указ о возможности выплачивать валютные долги «недружественным странам» в рублях. Для этого кредиторам нужно будет завести специальные счета в российских банках. Минфин России указал, что будет стараться выплатить долги в оригинальной валюте, если это будут позволять санкции. Для этого западные регуляторы должны разморозить валютные резервы ЦБ РФ. Если решение не будет принято, Минфин переведет инвесторам деньги в рублевом эквиваленте.

Такое решение может быть формально признано нарушением условий выплат. Кредиторы получат право обратиться в суд, он может вынести решение о дефолте правительства.

По мнению Анастасии Кузьминовой, иностранные контрагенты будут настаивать на дефолте.

Дефолт может быть объявлен в течение 10 дней после того, как Мосбиржа объявит технический дефолт по российским облигациям федерального займа, отмечает Bloomberg.

Стоит ли паниковать?

Риск дефолта сейчас — не повод для паники. В 1998 году у России действительно не было финансовой возможности обслуживать свои долги. Сейчас ситуация вызвана взаимными финансовыми ограничениями и является лишь следствием санкций.

В 1998 году дефолт стал результатом бюджетного кризиса из-за низких цен на нефть, искусственно завышенного курса рубля, несбалансированной политики госзаимствований. В свою очередь, он привел к серьезному экономическому кризису в России, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа группы «Финам» Ольга Беленькая.

«В бюджете не было средств для погашения и обслуживания долга, резервы Банка России были истощены. Сейчас же есть все экономические и финансовые условия для того, чтобы Россия обслуживала свой долг без каких-либо проблем. Однако вследствие санкций Минфин лишен возможности привлекать новые внешние заимствования для рефинансирования существующих, а значительная часть резервов ЦБ РФ оказалась заблокирована, санкции отключают некоторые крупнейшие российские банки от международных расчетов. В этих условиях многое будет зависеть не только от принципиальной возможности Минфина обслуживать и гасить свой долг, но и от политической воли», — отмечает эксперт.

Как это все скажется на экономике?

В краткосрочной перспективе дефолт не окажет шокового влияния на экономику. Что касается долгосрочного влияния, то страна после дефолта обычно признается неблагонадежным заемщиком. Внешние заимствования для правительства, банков и компаний, если и проводятся, то по завышенным ставкам. Иностранные инвесторы не хотят вкладывать деньги в экономику государства из-за высоких рисков. В этом смысле для России мало что изменится. Страна из-за санкций уже отрезана от внешних рынков и иностранных заимствований. Зарубежные компании и так сами уходят из России.





По словам Анастасии Кузьминовой, главный фактор, который влияет на экономику сейчас — санкции. Все будет зависеть от того, как государство и компании будут адаптироваться к изменившимся условиям.

«Во-первых, обнуление возможностей для внешних заимствований произошло без всякого дефолта в результате санкций. Оно уже случилось в отношении всех санкционных стран. Мировые рейтинговые агентства снизили рейтинги, и им вообще теперь запрещено рейтинговать российских заемщиков. Во-вторых, и это уже в плюс, власти, как смогли, затруднили отток капитала: сейчас он уходит только через криптовалюту. В-третьих, что тоже хорошо, у нас пока нет дефицита госбюджета, который надо было бы покрывать либо денежной эмиссией, либо внутренним долгом», — комментирует Анастасия Кузьминова.