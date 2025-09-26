СПП Челябинской области усилит сотрудничество с Общественной палатой региона

Стороны подписали соглашение о взаимодействии

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области усилит сотрудничество с Общественной палатой региона. Сегодня, 26 сентября, стороны подписали соглашение о взаимодействии, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Подписи под документом поставили исполнительный директор СПП Челябинской области Александр Гончаров и председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко.

«Это не формальный документ, а это практический инструмент, который будет работать на благо Южного Урала. Я с оптимизмом смотрю на наше соглашение и уверен, что сотрудничество будет успешным»,— отметил Николай Дейнеко.

