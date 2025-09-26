В Челябинске промышленники обсудили плюсы и риски цифровизации

На заседании СПП речь шла о переходе компаний на «цифру» и информационной безопасности

В Челябинске на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона обсудили повышение производительности труда за счет цифровой трансформации и важность информационной безопасности, передает корреспондент ИА «Первое областное». Это стремительно развивающиеся направления, отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

«Тема цифровой безопасности для региона одна из важнейших. Она важна как для предприятий, так и для органов власти и, конечно, для обычных граждан. К сожалению, несмотря на все, что мы делаем, каждый день, через день в новостях читаем, что кто-то не устоял»,— сказал он.

Иван Куцевляк сообщил, что рядом с темой цифровизации идет тема роботизации. В региональном Фонде развития промышленности действует программа льготного кредитования роботизации и цифровизации промышленности. Сумма займов составляет до 100 миллионов рублей. Ставка — до 3% годовых сроком до 5 лет. Причем есть разные варианты проектов, на которые предоставляется кредит, от 50 до 100 миллионов в случае приобретения технических комплексов отечественного производства. В Челябинской области есть и нефинансовые меры поддержки, в том числе через Центр промышленной роботизации и Центр развития цифровой трансформации.





«Я бы просил еще раз обратить внимание на наших производителей роботов, на наших интеграторов. Тем более что наши производители не стоят на месте, они решают проблемы. На том же „Заводе роботов“ сегодня уже выпускается несколько моделей различной грузоподъемности»,— отметил Иван Куцевляк.

Недавно на Южном Урале появился еще один производитель роботов. Предприятие «АМО Сталь» перешло от своего основного бизнеса по металлообработке и разработало консольный робот, который передвигает грузы весом до 10 килограммов.

Регион включился в развитие искусственного интеллекта. Появился совет при губернаторе, который нацелен на решение стратегических задач создания, развития и внедрения технологий.





Примером эффективной цифровизации является новый конвейер автомобильного завода «Урал». Гендиректор Павел Яковлев на заседании СПП рассказал о перспективных решениях по внедрению «цифры» в цехах предприятия. Также он подчеркнул важность обеспечения информационной безопасности на предприятиях. По информации комитета СПП по цифровизации, число кибератак в последнее время на промышленные предприятия региона увеличилось в 2,5 раза. В этой связи Иван Куцевляк обратил внимание на использование отечественных решений.