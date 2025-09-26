В Челябинской области количество кибератак на предприятия выросло в 2,5 раза

Хакеры чаще пытаются взломать системы госсектора, заводов и телекоммуникационных компаний

В Челябинской области количество кибератак на предприятия разных сфер экономики с 2022 года выросло в 2,5 раза, при этом чаще попытки взлома систем хакерами выявляются в госсекторе, на крупных промышленных предприятиях и в телекоммуникационных компаниях. Об этом рассказал председатель комитета Союза промышленников и предпринимателей по цифровизации, директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Вопрос информационной безопасности сегодня наиболее важен, поскольку живем не в мирное время и количество кибератак увеличивается. С 2022 года в 2,5 раза выросло число событий цифровой безопасности — кибератак через фишинг и компрометацию учетных записей пользователей. Среди наиболее часто атакуемых — госсектор, телекоммуникационные компании и промышленность региона»,— уточнил Евгений Макагонов.

По его словам, хакерские атаки в последние годы стали прибыльным бизнесом. Затраты на взлом информационной системы предприятия в среднем составляют 3,5 миллиона рублей.

«Нужно понимать, что если какая-то группировка вложилась во взлом информационной системы, то кибератака целенаправленная. Стоимость последствий такой атаки для предприятия очень высока — не только ущерб от взлома, но и затраты на восстановление работы этой системы»,— пояснил он.

Один из вариантов защиты от хакерских атак — сделать инфраструктуру для взлома более дорогой, то есть менее рентабельной для хакеров. Им интересно взламывать простые и дешевые системы. Также необходимо внедрение на предприятиях собственных центров информационной безопасности (ЦОД). Малый бизнес может хранить информацию на защищенных удаленных ЦОДах. В связи с увеличением числа кибератак в регионе и стране активно развивается рынок страхования киберрисков.

«Число атак увеличилось, государство пытается работать с этим, противостоять информационным угрозам. Это обратная сторона активной цифровизации. Не случайно новый нацпроект „Экономика данных и цифровая трансформация“ также включает в себя раздел по кибербезопасности»,— подтвердил замгубернатора Челябинской области Александр Козлов.

По его словам, для государственных служб задача номер один — это борьба с кибермошенниками, получающими доступ к персональным данным граждан. Для противодействия такому виду мошенничества делается многое — введено самоограничение на кредиты, создан национальный мессенджер Мах, в котором вопросы кибербезопасности решены на очень высоком уровне.

Для противостояния кибермошенничеству необходимо повышать информационную и финансовую грамотность граждан, следовать простым советам — не переходить по неизвестным ссылкам, не открывать незнакомые электронные письма, не вести телефонных разговоров с мошенниками.

Первый вице-губернатор Иван Куцевляк отметил, что, развивая цифровизацию и роботизацию, предприятиям следует помнить об информационной безопасности. Он обратил внимание на использование отечественных решений, в том числе от региональных производителей.

«Мы с вами должны не забывать про вопросы информационной безопасности, особенно в таком стратегически важном регионе, как наш. Одним из ключевых моментов защиты является максимальное использование и внедрение отечественных решений. Поэтому обратите внимание на наших российских производителей, а особенно на региональных»,— подчеркнул он.

Иван Куцевляк отметил, что в ближайшее время состоится конференция по информационной безопасности «гИБЧе».