В Челябинске подрядчик срывает сроки ремонта дорог по национальному проекту

Речь идет о работах на проспекте Героя России Родионова и улице Академика Макеева

В Челябинске один из подрядчиков, выполняющих работы по программе «Стимул» (нацпроект «Жилье и городская среда»), срывает сроки работ на проспекте Героя России Родионова и улице Академика Макеева. Об этом замглавы Челябинска по дорожному хозяйству доложил Наталье Котовой на аппаратном совещании 21 июня.

Подрядчик ООО «Урал-Сервис-Групп» на данных участках дорог выполняет следующие виды работ: устройство ливневой канализации, устройство дренажа проезда и другие.

«В настоящий момент фиксируем отставание от графика. Такое же отставание было зафиксировано и в мае. Будем выходить с предложениями по организации и дальнейшего взаимодействия с таким недобросовестным подрядчиком. На имя руководителя направлялись официальные письма с требованием принять меры незамедлительно и войти в график. Они сдали не более 10 процентов от того, что предусмотрено на июнь. Обещают, что на этой неделе собираются значительные работы проводить», — отметил Максим Куляшов.

Наталья Котова поручила своему заместителю провести работу с руководством подрядной организации и доложить о результатах к 23 июня.

Замглавы Челябинска отметил, что по другому национальному проекту — «Безопасные качественные дороги» отставания нет, подрядчики с опережением выполняют работы. По этому проекту в Челябинске ремонтируют Комсомольский проспект, Ленинградский мост и другие объекты.