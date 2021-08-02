В Челябинске подрядчиков штрафуют за нескошенную траву

До 6 августа компании должны устранить все замечания

В Челябинске более чем на 100 улицах подрядчики скосили траву. Работы проводятся по поручению главы города. Но не все компании добросовестно выполняют свою работу, сообщил на аппаратном совещании 2 августа замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«Комитет дорожного хозяйства на прошлой неделе провел тотальные проверки кошения газонов вдоль объектов улично-дорожной сети. За неделю подрядчики провели покос более чем на 100 улицах. С начала сезона скошено травы в Челябинске на площади более 9 миллионов кв. м», — доложил Максим Куляшов.

В выходные по поручению главы города комитет вновь провел проверку покоса травы в разных районах города.

«Выявили 26 улиц, на которых требуется кошение травы. Подрядчикам выдано 7 предписаний — до пятницы эти работы должны выполнить, иначе будут штрафные санкции. Речь идет обо всех подрядчиках, с кем заключены муниципальные контракты. По всем есть замечания», — добавил замглавы Челябинска.

Вместе с представителями крупных управляющих компаний администрация города проверила и покос травы во дворах жилых домов.

«В целом требования по покосу выполняются. Грубые нарушения были выявлены у следующих управляющих компаний: „Заря“, „Южуралстройсервис“, „Университетская Набережная, 36“. По этим компаниям направлены письма в жилищную инспекцию для принятия мер. Незначительные нарушения также выявили у УК „Созвездие“ и „Ремжилзаказчик Центрального района“. По ним выданы предписания. На этой неделе проверки дворов по покосу травы продолжаем», — отметил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

За минувшую неделю также составлено 19 актов за нескошенную траву на придомовых газонах, ответственность по содержанию которых несут следующие управляющие компании: «Ремжилзакачик ЖЭУ-4», «ПЖРО Курчатовского района», УК «Абсолют», «Ремжилзаказчик ЖЭУ-3», УК «ДЕЗ Калининского района», УК «Новелла», ООО «Формат», ООО «Эко-Дом», «УК Ленинского района» и другие.

Штраф в отношении юридических лиц составляет от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. На прошлой неделе к ответственности за нескошенную траву привлекли 15 управляющих организаций.

Ранее глава Челябинска Наталья Котова проконтролировала работы по содержанию улично-дорожной сети города и благоустройству. Не всеми территориями и улицами она осталась довольна, отметив, что территории выглядят неопрятно. В понедельник, 19 июля, на аппаратном совещании мэр дала поручения убрать мусор и скосить траву во всех районах города.