Рядом с челябинским зоопарком построят «Макдоналдс»

В южноуральской столице уже работает пять ресторанов известной сети

На улице Труда в Челябинске рядом с зоопарком и ледовым дворцом «Уральская молния» в скором времени появится ресторан быстрого питания международной сети «Макдоналдс». Компания «Региональная сеть предприятий питания», развивающая бренд в 14 регионах России, в сентябре купила два участка в этом месте. Информация об этом содержится в Едином государственном реестре недвижимости. Согласно данным публичной кадастровой карты, разрешенное использование одного из участков — как раз строительство объекта общественного питания. Площадь этой территории составляет 1,6 тыс. кв. м, а кадастровая стоимость — 1,6 млн рублей. Сейчас место будущего заведения общепита огорожено каменным забором, за которым находятся пустырь и различные постройки, в некоторых расположены офисы.





Участки, где будет размещаться заведение общепита, ранее принадлежали ООО МФК EXE. Эта компания была создана для строительства многофункционального комплекса ЕХЕ (от английского excellence — превосходство, совершенство) площадью 50,1 тыс. кв. м. Инициатор проекта — девелоперская компания Yellowstone development — представляла объект летом 2017 года. Объем инвестиций оценивался в 1,5 млрд рублей. Техническое открытие МФК планировалось на ноябрь 2019-го.

В EXE хотели обустроить бизнес-центр, коммерческие помещения, частную клинику, фитнес-центр с бассейном, сетевой супермаркет, гипермаркеты спортивных и детских товаров, офисы финансовых услуг, фуд-корт. На верхних этажах комплекса предполагались апартаменты бизнес-класса и пентхаус, а рядом с EXE — подземная парковка на 300 машино-мест, две наземные парковки на 165 и 93 авто, а также многоуровневая парковка, соединенная с основным зданием переходом. Здание планировали построить разноуровневым — с корпусами от 3 до 19 этажей.

«Недавно мы получили обновленный градостроительный план этого участка. Мы и дальше планируем развивать его. Только в несколько измененном виде. МФК будет уменьшен, но незначительно. Под „Макдоналдс“ отдано всего 0,25 га. Кроме того, планируется построить не одно, а несколько зданий. Если бы сейчас нашелся инвестор для реализации этого проекта, я бы с уверенностью заявил, что концепция EXE актуальна до сих пор. Это будет успешный комплекс», — сообщил ИА «Первое областное» директор компании Yellowstone development Денис Ни.





Кроме характеристик МФК, сообщалось и о пуле арендаторов. Так, в EXE должны были зайти фитнес-клуб премиум-класса X-Fit, гипермаркет спортивных товаров Decathlon, ресторан сети KFC, кулинария и ресторан формата a-la-carte местного холдинга «Уральские пельмени». По словам Дениса Ни, этот перечень уже неактуален.

О продаже участков компании, развивающей сеть «Макдоналдс», руководитель Yellowstone development не стал говорить. Однако отметил, что ресторан известной сети — хороший проект для того места, который позитивно повлияет на всю площадку. ИА «Первое областное» направило вопросы в компанию «Региональная сеть предприятий питания». На момент публикации материала ответ не поступил. «Макдоналдс» появился в Челябинске в 2007 году. Сейчас в городе работает пять ресторанов — четыре в торговых комплексах и один в отдельно стоящем здании на улице Кирова. В 2019 году владелец сети объявлял о планах открыть новую точку.