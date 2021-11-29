На улице Труда в Челябинске рядом с зоопарком и ледовым дворцом «Уральская молния» в скором времени появится ресторан быстрого питания международной сети «Макдоналдс». Компания «Региональная сеть предприятий питания», развивающая бренд в 14 регионах России, в сентябре купила два участка в этом месте. Информация об этом содержится в Едином государственном реестре недвижимости. Согласно данным публичной кадастровой карты, разрешенное использование одного из участков — как раз строительство объекта общественного питания. Площадь этой территории составляет 1,6 тыс. кв. м, а кадастровая стоимость — 1,6 млн рублей. Сейчас место будущего заведения общепита огорожено каменным забором, за которым находятся пустырь и различные постройки, в некоторых расположены офисы.

Местоположение будущего ресторана на Яндекс.Карте

Участки, где будет размещаться заведение общепита, ранее принадлежали ООО МФК EXE. Эта компания была создана для строительства многофункционального комплекса ЕХЕ (от английского excellence — превосходство, совершенство) площадью 50,1 тыс. кв. м. Инициатор проекта — девелоперская компания Yellowstone development — представляла объект летом 2017 года. Объем инвестиций оценивался в 1,5 млрд рублей. Техническое открытие МФК планировалось на ноябрь 2019-го.

В EXE хотели обустроить бизнес-центр, коммерческие помещения, частную клинику, фитнес-центр с бассейном, сетевой супермаркет, гипермаркеты спортивных и детских товаров, офисы финансовых услуг, фуд-корт. На верхних этажах комплекса предполагались апартаменты бизнес-класса и пентхаус, а рядом с EXE — подземная парковка на 300 машино-мест, две наземные парковки на 165 и 93 авто, а также многоуровневая парковка, соединенная с основным зданием переходом. Здание планировали построить разноуровневым — с корпусами от 3 до 19 этажей.

«Недавно мы получили обновленный градостроительный план этого участка. Мы и дальше планируем развивать его. Только в несколько измененном виде. МФК будет уменьшен, но незначительно. Под „Макдоналдс“ отдано всего 0,25 га. Кроме того, планируется построить не одно, а несколько зданий. Если бы сейчас нашелся инвестор для реализации этого проекта, я бы с уверенностью заявил, что концепция EXE актуальна до сих пор. Это будет успешный комплекс», — сообщил ИА «Первое областное» директор компании Yellowstone development Денис Ни.

Внешний вид многофункционального комплекса ЕХЕ

Кроме характеристик МФК, сообщалось и о пуле арендаторов. Так, в EXE должны были зайти фитнес-клуб премиум-класса X-Fit, гипермаркет спортивных товаров Decathlon, ресторан сети KFC, кулинария и ресторан формата a-la-carte местного холдинга «Уральские пельмени». По словам Дениса Ни, этот перечень уже неактуален.

О продаже участков компании, развивающей сеть «Макдоналдс», руководитель Yellowstone development не стал говорить. Однако отметил, что ресторан известной сети — хороший проект для того места, который позитивно повлияет на всю площадку. ИА «Первое областное» направило вопросы в компанию «Региональная сеть предприятий питания». На момент публикации материала ответ не поступил. «Макдоналдс» появился в Челябинске в 2007 году. Сейчас в городе работает пять ресторанов — четыре в торговых комплексах и один в отдельно стоящем здании на улице Кирова. В 2019 году владелец сети объявлял о планах открыть новую точку.