Челябинский предприниматель Василий Кичеджи открыл отель в центре Петербурга

Четырехзвездочная гостиница Bohema в Мучном переулке уже принимает постояльцев

Отель Bohema в Петербурге — это семейный бизнес бывшего вице-губернатора Петербурга Василия Кичеджи и его супруги Антонины. Он расположен в историческом особняке «Дом с обелисками» и открылся 11 июня.



На официальном сайте отеля сообщается, что Bohema — это территория роскоши, в нем 48 номеров от стандартных до люкса, ресторан, бар, банкетный зал на 120 человек и фитнес-центр. Владельцы подчеркивают, что историческое здание полностью реконструировано, оснащено по самым современным технологическим стандартам.

Василий Кичеджи — фигура в Челябинске известная: в 1995-м он стал генеральным директором ЧТЗ, в 1996-м — баллотировался на пост губернатора Челябинской области, но проиграл Петру Сумину. В конце 1990-х уехал в Москву, был заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе. Позже сделал неплохую карьеру в Санкт-Петербурге: занимал пост вице-губернатора, исполнял обязанности ректора Санкт-Петербургской государственной художественной академии имени А. Л. Штиглица.

В начале июня 2021 года появились сообщения о том, что Василий Кичеджи продает свой интернет-журнал «Интересант», выходивший с марта 2016 года. Комментируя решение о закрытии издания, его основатель заявил, что «серьезная журналистика, к сожалению, стремительно теряет влиятельность. Само гражданское общество сжалось под навесом власти».

Мы созвонились с Василием Кичеджи и расспросили о новом бизнес-проекте. Василий Николаевич сразу опроверг информацию о том, что открыть отель было его давней мечтой.

«Для меня как для предпринимателя и доктора экономических наук все равно, каким бизнесом заниматься. У меня многопрофильный бизнес. Пусть это не прозвучит хвастовством, но с моим жизненным опытом я могу работать в любой области. Риски более или менее одинаковы. Да, там, где люди, всегда сложно. Коммуникация требует дополнительного креатива», — сказал владелец нового отеля.



Василий Кичеджи отметил, что сфера услуг — один из самых перспективных сегментов экономики, и ее доля в валовом внутреннем продукте будет только увеличиваться.

«Это будущее, тут не надо быть провидцем. Сфера услуг — это фьючерс. Мы развиваемся параллельно с Западом, что вполне естественно. Да, рынок города Петербурга посложнее, чем в других городах, но он очень интересный», — заявил Василий Кичеджи.

Что касается государственной политики в отношении предпринимателей, опытный бизнесмен и политик выразил уверенность, что, если наконец отменить все инициативы по притеснению бизнеса, предприниматели перевернут экономическую ситуацию: «ВВП будет расти и увеличится в разы, а с ним — и зарплаты, и пенсии. И то, и другое сейчас, действительно, на крайне низком уровне. Не мешайте — вот таким должен быть ключевой принцип государственной политики по отношению к бизнесу».

Василий Кичеджи особо отметил, что отель Bohema — это умный дом, он оборудован системами отопления, энергоснабжения, охраны и видеонаблюдения по новейшим технологиям.

Банкетный зал ресторана Bohema



Что касается названия, то оно происходит от слова «Бог»:

«У Бога всегда роскошь. А кто манну небесную давал евреям? Для меня это всегда важно. Бог нам в помощь!» — резюмировал предприниматель.

В честь открытия, совпавшего с чемпионатом Европы по футболу, отель предоставляет первым постояльцам 20-процентную скидку.