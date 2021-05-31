Незаконный павильон возле памятника Курчатову в Челябинске демонтировали

Объект простоял на площади у монумента полгода

В Челябинске демонтировали павильон, незаконно установленный на площади возле памятника Игорю Курчатову. Об этом сообщил краевед и руководитель инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев со ссылкой на Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Напомним, что павильон начали устанавливать в ноябре 2020 года. Объект должен был стать пунктом проката коньков и работать вместе с катком, который планировалось залить на площади возле памятника. От идеи вскоре отказались. В январе этого года госкомитет охраны объектов культурного наследия, проведя осмотр территории, объявил павильон незаконным, поскольку его установили в охранной зоне.





В феврале ведомство направляло владельцу участка, на котором разместили объект, предписание с требованием убрать постройку. В госкомитете тогда отмечали, что строительство шло «в нарушение требований к режимам использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта, утвержденных постановлением правительства Челябинской области, в границах которой запрещается в том числе размещение киосков и павильонов».

Собственник должен был убрать незаконный объект до 17 февраля. Однако этого не произошло, и госкомитет подал заявление в суд о принудительном демонтаже. В итоге павильон убрал сам владелец, произошло это в минувшее воскресенье.

Как отметил Юрий Латышев, собственника участка Центральный районный суд в конце апреля признал виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей. Постановление суда может быть обжаловано.

Владельцем участка является Николай Кичеджи — челябинский бизнесмен. Он отец жены депутата Заксобрания Челябинской области Алексея Денисенко (сын владельца фабрики «Юничел») — Милены Денисенко. По данным базы «ЛИК: эксперт», Николай Кичеджи и Милена Денисенко совместно владеют ООО «Кепяк» и ООО «Миленик» (фирмы занимаются арендой и управлением недвижимостью). Суммарная выручка компаний в 2020 году — 107 млн рублей. По данным СМИ, ТК «Курчатов» в последние годы принадлежит Милене Денисенко.