Развлекательный центр возле «Белого рынка» в Челябинске построят в 2022 году

Двухэтажный комплекс будет включать картинную галерею, магазины и заведения общепита

Администрация Челябинска по итогам прошедших публичных слушаний выдала инженерно-строительной компании «Выбор» разрешения на использование земельного участка на улице Тернопольской возле «Белого рынка» и одного из корпусов радиозавода «Полет». Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

Возле фуд-маркета возведут двухэтажный многофункциональный развлекательный центр площадью 517 кв. м. Предполагается, что он дополнит концепцию «Белого рынка». К строительным работам девелоперская компания «Весна» приступит в декабре. Завершить возведение объекта рассчитывают к концу 2022 года.

«Мы готовим полный пакет документов для получения разрешения на строительство. В декабре начнем подготовительные работы. Будет демонтирована подпорная стена, подготовлена площадка. В январе начнется строительство. К этому времени урегулируем все вопросы. Построить центр планируем за 10 месяцев», — пояснила ИА «Первое областное» руководитель девелоперской компании «Весна» Екатерина Цветкова.

Ранее Екатерина Цветкова рассказывала информационному агентству, что на первом этаже развлекательного центра расположатся картинная галерея, выставочный зал, торговые лавки, магазины, помещения для креативного досуга, а на втором — паб или ресторан (290 кв. м.). Судя по эскизу проектировщиков, фасад первого этажа будет кирпичным, а второй этаж облицуют стеклом.





В планах застройщика — провести озеленение 99 кв. м прилегающей территории и обустроить бульвар по улице Смирных. Последнее будет возможно сделать в весенне-осенний период.

«Сейчас это неприбранная улица. Там нужна комфортная, безбарьерная среда. Чтобы тротуар не прерывался. Но для этого нужно документальное согласование. Мы инициируем смену зонирования территории», — отметила Екатерина Цветкова.

Добавим, что в ходе обсуждения проекта житель дома по улице Витебской, 5 предложил запретить строительство развлекательного центра и сделать там тротуар или бульвар. Высказывались опасения, что появление здания лишит горожан тротуара и двухполосной дороги, перегрузит имеющиеся парковки и дворы машинами. Инициатор публичных слушаний в ответ сообщил, что проект строительства сохраняет имеющиеся проезды и обеспечивается нормативный тротуар с обеих сторон проезжей части. Кроме того, «на данном участке дороги функционируют две полосы движения в разных направлениях». В комментарии о парковках было сказано, что «жители микрорайона могут беспрепятственно и бесплатно пользоваться проездом на этом участке улицы Тернопольская, осуществлять бесплатную кратковременную парковку». Кроме того, компания «Выбор» отметила, что «улица Тернопольская, как и вся территория „Белого рынка“, за последние три года из депрессивного района превратилась в центр притяжения и отдыха всего Челябинска».

По данным базы «СБИС», владельцем инженерно-строительной компании «Выбор» (зарегистрирована в апреле 2014 года) является Мария Мордовцева, дочь Виталия Мордовцева, давнего бизнес-партнера депутата Госдумы РФ Олега Колесникова. Мордовцев был одним из собственников ООО «Уральская мясная компания», которое входило в холдинг Колесникова «Здоровая ферма». По некоторым данным, Олег Колесников является основным инвестором строительства «Белого рынка».

ООО «Девелопер Весна» зарегистрировано в апреле 2019 года. Генеральный директор и владелец — Екатерина Цветкова. Ранее она входила в список руководителей и учредителей агрохолдинга «Уралбройлер», головного предприятия группы компаний «Здоровая ферма».