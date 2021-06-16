Работодатели Челябинской области готовы давать выходной привившимся от коронавируса

Директора и владельцы предприятий положительно отнеслись к идее главы региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне выступил с инициативой предоставлять выходной день всем привившимся от коронавируса южноуральцам. Предложение, адресованное работодателям, глава региона озвучил на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Алексей Текслер объяснил свою идею тем, что многие переживают о сложностях в первый день после прививки, поэтому нужно дать людям возможность отдохнуть дома.

Губернатор во время заседания обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с просьбой поддержать инициативу. Там положительно приняли идею, подчеркнув важность прививочной кампании.

Первым после предложения Алексея Текслера выходные для поставивших прививку от COVID-19 ввело АО «НИИИТ-РК имени Александра Брейгина». Эта компания занимается созданием средств навигации, управления и посадки летательных аппаратов.

«Учитывая, что ситуация с коронавирусом ухудшилась в центральной части России, подобное может произойти и у нас. Мы положительно приняли предложение губернатора о предоставлении выходного дня и сделали обдуманный шаг. Мы издали приказ по предприятию. Выходной день будет даваться с сохранением зарплаты. У нас уже больше половины сотрудников вакцинировались. Некоторые переболели. Несколько человек, к сожалению, скончались. В пик пандемии на предприятии болело до 50 сотрудников. Было очень сложно, поскольку мы выполняем гособоронзаказы, и производство не должно останавливаться. Чтобы сотрудники не болели, нужно ставить прививки», — рассказал временно исполняющий обязанности генерального директора Дмитрий Брейгин.

Инициатива губернатора Алексея Текслера актуальна и социально значима, считает президент объединения «Союзпищепром» Александр Берестов. В день оглашения главой региона предложения руководитель компании прошел вакцинацию в городской больнице № 2.

«В чем важность инициативы? Оплачиваемый день — еще один стимул для людей спокойно сделать прививку, преодолеть свои страхи. И не нужно думать, что бизнес будет против понести эти минимальные затраты. В долгосрочной перспективе это экономически выгодно. Предприятия получат здоровых сотрудников, меньше больничных листов и возможность стабильно работать. Инициатива губернатора — это про коллективную безопасность. Это безопасность людей, а часто вопрос жизни и смерти. Главное, что при таком подходе выигрывают все. Работники предприятий получают стимул защитить себя, общество получает возможность получить коллективный иммунитет, бизнес получает стабильную экономику, возможность вернуться к доковидным показателям развития», — прокомментировал Александр Берестов.

Инициатива Алексея Текслера нашла поддержку и в челябинском отделении «Опоры России». Положительно к идее предоставлять выходной день вакцинировавшимся относится вице-председатель объединения и директор предприятия по производству изделий вентиляционных систем «Томир» Дмитрий Клеутин.

«Предложение губернатора своевременное. Вакцинироваться нужно, это еще и поможет укрепить иммунитет. В ряде регионов России уже начали вводить новые ограничения. Предприятия не должны останавливаться. Нельзя допустить нового локдауна. Поэтому большей части населения нужно привиться. Когда сотрудники ставят прививки, они опасаются реакции организма. Нужно отлежаться дома. Мы же должны обеспечить комфорт людям. На предприятии „Томир“ мы уже практикуем предоставление выходного тем, кто вакцинируется. Работник пишет заявление о том, что будет прививаться, ему дается от одного дня и более, если нужно. Оформляется это как больничный», — рассказал Дмитрий Клеутин.

На предприятиях «Фортума», в том числе в «Уральской теплосетевой компании» и в АО «Челябэнергоремонт», работникам выплачивают поощрение за прохождение вакцинации против COVID-19. По решению профсоюза, до 1 июля сотрудники, сделавшие прививку, могут рассчитывать на «премию» в размере 5 тысяч рублей, дополнительный день к отпуску и подарок в виде толстовки. В пресс-службе «Фортума» отметили, что ввели практику предоставления дополнительного дня к оплачиваемому отпуску в апреле 2021 года.