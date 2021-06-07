В Госдуме опровергли слухи о принудительной вакцинации россиян от коронавируса

8 июня парламент рассмотрит законопроект о включении новой вакцины в Национальный календарь профилактических прививок

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин опроверг информацию о принудительной вакцинации россиян от коронавируса. Такие слухи появились после того, как на обсуждение парламентариев вынесли законопроект о включении вакцинации от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок. Первое чтение законопроекта состоится во вторник, 8 июня.

«По нему (законопроекту. — Ред.) поступает очень много обращений. Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него. Он совершенно о другом», — написал сегодня Вячеслав Володин в личном телеграм-канале.

По словам Володина, новый проект закрепит право россиян на вакцинацию от коронавируса за счет средств федерального бюджета. Они и дальше смогут делать прививку от ковида бесплатно.

Те же, кто не захочет вводить вакцину, смогут реализовать свое право выбора и отказаться от вакцинации.

За минувшие выходные более тысячи южноуральцев привились в мобильных пунктах вакцинации. Выездные бригады медиков работали в ТРК, садовых товариществах и на предприятиях.