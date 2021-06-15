Губернатор предложил стимулировать районы и города за высокие темпы вакцинации

Челябинская область занимает третье место в России по организации прививочной кампании

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил ввести дополнительную мотивацию муниципальных образований, которые будут показывать высокие темпы вакцинации. Об этом он сказал сегодня, 15 июня, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Мы должны посмотреть в разрезе муниципалитетов, и тем территориям, которые лучше всех будут вакцинироваться и быстрее всех, можно присвоить статус территории, свободной от ковида. Такие муниципалитеты могут иметь дополнительные мотивирующие моменты для жителей, и со стороны бюджета можно дополнительно стимулировать эти муниципалитеты», — сказал Алексей Текслер.

Всего в регионе задействовано в проведении вакцинации свыше 60 медицинских организаций, развернуто 126 прививочных пунктов. Продолжают работать выездные бригады вакцинации в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

Челябинская область в числе регионов, где первыми в стране начали проводить вакцинацию в садовых товариществах. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также предложил предоставлять выходной тем, кто поставил прививку от COVID-19.