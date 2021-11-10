Строители завершают работы в крупнейшей школе Кунашака на 500 мест

Школу уже обставляют мебелью и завозят учебно-методические пособия

Строительство новой школы на 500 мест в Кунашаке вышло на финишную прямую. Крупнейший возводимый объект в районе реализуют в рамках нацпроекта «Образование» по поручению губернатора Алексея Текслера. Накануне учебное заведение посетил заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.



«Со стороны правительства Челябинской области и администрации Кунашакского района созданы все условия. Качество выполнения работ — на совести подрядчика, но за этим качеством нужен регулярный контроль, который и осуществляет глава района Сибагатулла Аминов», — отметил Станислав Мошаров.

В настоящее время рабочие завершают строительно-монтажные работы. Проведены все коммуникации — электричество, водоснабжение, интернет, телефонная связь. У школы собственная газовая котельная. Для пожарной безопасности предусмотрено несколько эвакуационных выходов, во дворе — большой резервуар для воды.

В кабинетах уже появляется мебель, учебно-методические пособия. Скоро школа примет первых учеников, а пока руководство учреждения занимается комплектацией штата сотрудников.

«Все учителя-предметники будут распределены из старой школы, то есть они будут иметь часы в двух школах. Есть потребность в педагогах русского языка, математики, музыки. Мы пока перекрываем их большой нагрузкой на тех, кто есть, но все же надеемся, что в новую школу придут еще желающие работать», — рассказала директор школы Лариса Бакеева.

Вопрос технического персонала в учреждении полностью закрыт. В новую школу, по словам Ларисы Бакеевой, также распределят сотрудников из старой школы.