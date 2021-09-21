В пяти деревнях Кунашакского района появилась современная мобильная связь

Строительство станций 4G проходит в рамках проекта устранения цифрового неравенства

15 сентября завершилось строительство станций мобильной связи 4G в 140 деревнях и селах 23 регионов, среди которых и деревни Челябинской области. Современная мобильная связь появилась в населенных пунктах в рамках реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства, который компания «Ростелеком» реализует совместно с Минцифры РФ, сообщает пресс-служба провайдера.

В Челябинской области в рамках проекта мобильная связь появилась в пяти деревнях Кунашакского района: Султаново, Большая Тюлякова, Большая Иркабаева, Большая и Малая Казакбаева. Район знаменит церковью Покрова Пресвятой Богородицы, которая является объектом культурного наследия регионального значения и принимает очень много туристов. Ранее обмен информацией и фотографиями прямо с места был невозможен, теперь же гости смогут показывать южноуральские красоты, не выезжая за их пределы.

«Для небольших населенных пунктов появление мобильной связи — по-настоящему важное и долгожданное событие. Люди мечтали об этом годами, но строить там базовые станции на общих коммерческих условиях не получалось — потребителей мало, и инвестиции не окупятся. Поэтому социальную значимость проекта устранения цифрового неравенства трудно переоценить. С помощью государства современные услуги связи, открывающие доступ в цифровой мир, появятся в малых, удаленных и труднодоступных селах и деревнях»,— прокомментировал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

До конца этого года мобильная связь появится еще почти в 1200 российских поселках, селах и деревнях. До 2030 года станции мобильной связи построят более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.