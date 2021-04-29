В Челябинске открылся кабинет вакцинации от COVID-19 для особо занятых горожан

Поставить прививку можно будет без предварительной записи в любой день недели

Поставить прививку от коронавируса теперь могут даже самые занятые жители Челябинска: в поликлинике № 1 начал работать кабинет вакцинации, который принимает горожан семь дней в неделю, причем в будние дни — до самого вечера. Подробнее рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

Так, с понедельника по четверг горожане смогут поставить прививку от COVID-19 с 8:00 до 20:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 15:00. Заранее записываться в регистратуре или на сайте «Госуслуги» не требуется: заполнить всю необходимую документацию можно на месте.

«Часы работы прививочного кабинета специально продлены для тех, кому проблематично покинуть рабочее место в течение дня. Работа кабинета организована максимально функционально и в одном месте: прием врача-терапевта и прививочный кабинет находятся в шаговой доступности»,— сообщила заместитель главного врача по поликлинике ГКБ № 1 Ольга Федейкина.

Прививочный кабинет находится по адресу: улица Воровского, 16, корпус 4а, 1 этаж, фойе. При себе необходимо иметь паспорт или полис.